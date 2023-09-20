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哩程兌換遭轟「史上最快改惡」 星宇宣布延至這時實施

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哩程兌換被稱「史上最快改惡」 星宇航空宣布延期

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
星宇航空聯名卡。示意圖。本報資料照片
星宇航空聯名卡。示意圖。本報資料照片

星宇航空聯名卡因卡面亮眼受到喜愛，掀起辦卡旋風。不過，星宇航空公告哩程計畫改表，拉高哩程兌換標準，10月3日起生效，「A+哩程玩家の粉絲團」臉書專頁以「史上最快改惡的哩程計畫」相稱，引發網友討論。星宇航空回應，延至明年3月1日起，近日將更新公告。

據星宇航空官網公告，「亞洲航線來回票」的兌換標準，除了豪經艙不變以外，經濟艙自30000哩調升至35000哩、商務艙自55000哩調升至60000哩、頭等艙自80000哩調升至100000哩，而「亞洲-美洲航線來回票」的兌換標準，則是經濟艙自70000哩調升至100000哩，其餘豪經艙、商務艙、頭等艙則不變。

星宇航空表示，原訂2023年10月3日起調整酬賓機票相關規則，因施行日期太近，會員及聯名卡友反應哩程兌換不及，故將延後實施日期至2024年3月1日起，讓會員及聯名卡友有更充裕的時間，進行哩程累計及兌換，並將於近日更新公告。

航線 星宇航空

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