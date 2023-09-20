快訊

搭小火車趕場！侯友宜穿梭美國會山莊 議員們都關切同件事

恐怖滅門慘案！美國1家4口全被槍殺 連3隻小狗都不放過

中共高層連續蒸發？繼秦剛後，國防部長李尚福失蹤之謎

影／誠品新店店試營運 盼創造人流帶動地方發展

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
新店誠品今天開始試營運。記者潘俊宏／攝影
新店誠品今天開始試營運。記者潘俊宏／攝影

新店誠品生活今天開始試營運，誠品生活通路發展事業群總監賴光耀表示，希望打造具設計感的生活空間，歷經8年的籌畫、投入成本及人力資源，期望創造年度千萬人流及繁榮新店的發展。

新店誠品生活有1萬9千坪壯闊空間，上午邀請媒體預覽這座集結食衣住行育樂250家品牌的新商場，藝術家黃本蕊也創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置在賣場內亮相。

賴光耀表示希望從人的角度出發，邀請建築師蕭博文、景觀設計師吳書原、視覺藝術家鄒駿昇聯手操刀，創造新的生活體驗，打造一座讓所有人都能樂在其中的「明日之城、眾人之所」，也邀請各種餐飲品排店進駐，讓民眾閱讀之餘，也能沈浸其中享受生活，預期首月有4至5萬的人流。

新店誠品今天開始試營運，並打造透光的閱讀空間。記者潘俊宏／攝影
新店誠品今天開始試營運，並打造透光的閱讀空間。記者潘俊宏／攝影
新店誠品今天開始試營運。記者潘俊宏／攝影
新店誠品今天開始試營運。記者潘俊宏／攝影
誠品生活通路發展事業群總監賴光耀今天主持新店誠品試營運開幕記者會，強調這是籌備時間最長、投入成本最高、人力資源最多的一家店，期望能創造更多人流與地方繁榮。記者潘俊宏／攝影
誠品生活通路發展事業群總監賴光耀今天主持新店誠品試營運開幕記者會，強調這是籌備時間最長、投入成本最高、人力資源最多的一家店，期望能創造更多人流與地方繁榮。記者潘俊宏／攝影
新店誠品今天開始試營運，內部也有多家餐飲店。記者潘俊宏／攝影
新店誠品今天開始試營運，內部也有多家餐飲店。記者潘俊宏／攝影
新店誠品今天開始試營運。記者潘俊宏／攝影
新店誠品今天開始試營運。記者潘俊宏／攝影
新店誠品今天開始試營運，內部有挑高的空間與設計感。記者潘俊宏／攝影
新店誠品今天開始試營運，內部有挑高的空間與設計感。記者潘俊宏／攝影

誠品 設計師 藝術家

延伸閱讀

裕隆城見客 威秀試營運卻突然取消

「1毫米紗織蒙布朗」快閃進駐新店誠品！還有獨家「抹茶提拉米蘇」口味一定要吃

清晨到深夜都能逛！新店裕隆城中午試營運 占地3.3萬坪250品牌進駐

新店陽光橋髒汙安排洗刷刷 21日起特定時段管制通行

相關新聞

期間限定！7-ELEVEN攜手珍煮丹、hahababy推「加點蜜桃風味霜淇淋、酷聖石黑糖QQ牛奶冰淇淋」

超商霜淇淋大戰開打，因應持續炎熱的季節，7-ELEVEN現做冰品「霜淇淋」、「酷聖石複合店」祭出最新跨界合作，與人氣手搖...

中秋嚐鮮！家樂福開賣日本麝香葡萄 市價8折限量1萬盒

趁著中秋連假與親朋好友相聚，除了大吃烤肉、月餅，也別忘了飯後來點清爽的水果解解膩，家樂福繼50年老欉文旦後，特別限時限量...

信義區超夢幻打卡點+1！跟著磨砂女王SABON放鬆身心靈

信義區又出現充滿夢幻少女風的打卡新景點了！被稱為磨砂女王的SABON，特別在新光三越信義新天地A11的1F南大門打造出「...

林柏宏示範秋日穿搭 丹寧襯衫、短夾克這樣配就對了！

夏日即將邁向尾聲，秋日逐漸接棒登場，在季節更迭之際如何穿搭？總讓人費盡心思。台灣演藝圈型男代表林柏宏近日便公布一組穿搭造...

中秋禮盒銷量受波及？台東社福團體慶幸「進口蛋風波非1個月前發生」

中秋節前夕發生進口蛋風波，陸續傳出食品大廠或糕餅名店受波及，一年一度的社福團體月餅訂單受關注。台東縣府社會處表示，縣府衛...

獨／進口蛋爭議延燒 消費者憂心問：蛋捲有沒有用進口蛋？

進口蛋爭議不斷，北部傳出有液蛋業者爆混用進口蛋，涉標示不實，引起消費者憂心。以蛋捲聞名的心路基金會一家工場（庇護工場）近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦