影／誠品新店店試營運 盼創造人流帶動地方發展
新店誠品生活今天開始試營運，誠品生活通路發展事業群總監賴光耀表示，希望打造具設計感的生活空間，歷經8年的籌畫、投入成本及人力資源，期望創造年度千萬人流及繁榮新店的發展。
新店誠品生活有1萬9千坪壯闊空間，上午邀請媒體預覽這座集結食衣住行育樂250家品牌的新商場，藝術家黃本蕊也創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置在賣場內亮相。
賴光耀表示希望從人的角度出發，邀請建築師蕭博文、景觀設計師吳書原、視覺藝術家鄒駿昇聯手操刀，創造新的生活體驗，打造一座讓所有人都能樂在其中的「明日之城、眾人之所」，也邀請各種餐飲品排店進駐，讓民眾閱讀之餘，也能沈浸其中享受生活，預期首月有4至5萬的人流。
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