期間限定！7-ELEVEN攜手珍煮丹、hahababy推「加點蜜桃風味霜淇淋、酷聖石黑糖QQ牛奶冰淇淋」

超商霜淇淋大戰開打，因應持續炎熱的季節，7-ELEVEN現做冰品「霜淇淋」、「酷聖石複合店」祭出最新跨界合作，與人氣手搖飲「珍煮丹」、在地自創品牌「hahababy」合作推出兩款全新冰品，包括清爽的水蜜桃風味、濃郁的黑糖珍珠風味，自9月20日起陸續於7-ELEVEN全台部分門市開賣，販售店址查詢網址為http://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx（各店開賣時間不一，可先詢問店家） 。

7-ELEVEN霜淇淋繼星級饗宴－泰式奶茶、芒果等話題口味和肖像元素席捲社群平台，本週推出全新季節限定粉色系霜淇淋「蜜桃霜淇淋」，復刻珍煮丹與hahababy攜手推出人氣好評的愛蜜滿滿桃蘋茶，高雅清甜的蜜桃搭配牛奶展現優雅果香，售價49元。

為了讓霜淇淋口感更具層次，7-ELEVEN同步推出「AMY MAMA加點蜜桃風味霜淇淋」，外觀均勻撒上草莓丁，搭配「點點好朋友造型餅乾」，造型為hahababy經典元素「擁抱點點」與「皇冠點點」（共3款，隨機出貨），選用法國諾曼第奶油、紅麴與梔子藍等天然色粉製作，造型可愛加倍，售價59元。7-ELEVEN並將本次聯名的元素延伸運用到霜淇淋的外包裝，將hahababy經典「擁抱點點」融入新夥伴「珍珠人」一起設計在紙杯與甜筒杯套上，同時滿足視覺與味蕾的雙重享受。

9月28日至10月1日購買7-ELEVEN聯名蜜桃風味霜淇淋系列商品，即可獲得價值15元的黑糖粉粿加料Coupon券一張，活動期間內至全台珍煮丹門市購買飲品可免費加料一份黑糖粉粿（可兌換至10月5日）。

新品上市就是要揪團開吃，7-ELEVEN特別規劃超值優惠，9月22日起連續5周的每周五、六、日憑icash Pay支付，可享霜淇淋同品項買1送1。

此外，7-ELEVEN超過260間酷聖石複合店與珍煮丹聯名推出「黑糖QQ牛奶冰淇淋」，將珍煮丹本次與hahababy聯名的人氣新品「波波粿粿鮮奶茶」變身冰淇淋，香氣十足的珍煮丹黑糖與酷聖石濃郁香奶冰淇淋完美結合成黑糖牛奶冰淇淋，拌入「黑糖QQ」口感更具嚼勁，還可以10元加購hahababy「點點好朋友造型餅乾」（共3款，隨機出貨），與冰淇淋一起吃最對味，聯名期間搭配「擁抱點點」與「珍珠人」限定聯名冰淇淋杯，好吃又好拍。

9月20日至10月17日每周五、六、日，7-ELEVEN酷聖石複合店全品項冰淇淋可享第2杯半價（不含配料、脆餅、價低者為優惠品項；以五捨六入計算；不與其他行銷活動併用；冰淇淋口味依照門市現場供應為主）。9月22日至9月24日補班不孤單，連續3天指定品項冰淇淋買1送1（限2oz迷你單球、3oz單球。不含配料、脆餅、價低者折；不與其他行銷活動併用；冰淇淋口味依照門市現場供應為主）。