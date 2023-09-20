快訊

中日台韓昏頭轉向 亞洲經濟體出現新的破局力量

座落裕隆城…史上最大誠品開箱！打造1.9萬坪書香微型城市 亮點搶先看

活生生遭高溫「火化」！苗栗煉鋼廠工人墜落電爐鐵水 2天後才撈起遺骸

堅持高品質食材 微熱山丘不受進口蛋影響買氣強強滾

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
進口蛋引發食安疑慮，微熱山丘鳳梨酥堅持使用本土牧場雞蛋，依舊大排長龍，買氣不受影響。記者江良誠／攝影
進口蛋引發食安疑慮，微熱山丘鳳梨酥堅持使用本土牧場雞蛋，依舊大排長龍，買氣不受影響。記者江良誠／攝影

中秋節將至，正是糕餅市場旺季，受到進口雞蛋品質、流向不明影響，消費者對食安憂心忡忡。南投縣微熱山丘鳳梨酥也接到消費者詢問「你們使用的蛋來自哪裡？」微熱山丘說明，一直採用彰化隆昌牧場鮮力蛋，加上堅持使用本土食材，秋節買氣強強滾。

政府進口雞蛋，品質、保存期限和流量不明，引發食品業連鎖效應，中秋節以月餅、蛋黃酥為大宗，微熱山丘生產鳳梨酥為主，但中秋節買氣不輸月餅、蛋黃酥，近日排隊人潮不斷。

微熱山丘表示，成立10多年來，有過鳳梨酥熱潮和陸客團帶來銷售高峰，也經歷陸客萎縮、新冠疫情影響造成的低谷，微熱山丘更感受品質才是王道，鳳梨酥材料都採用本地食材，長期和彰化縣隆昌牧場合作，選用牧場生產的鮮力蛋，不只是無汙染環保福利雞舍，蛋雞還聽音樂、喝純淨水，產下高品質的雞蛋。

因為十多年來對品質的堅持，消費者都能瞭解並認同微熱山丘的理念，國內鳳梨酥雖然退燒，但微熱山丘每年都能維持10億元以上的銷售額度，這次進口蛋風波，僅部分消費者關切雞蛋來源，大多數消費者都對微熱山丘產品相當放心，買氣更不受影響。

南投地區陳姓烘焙業者說，使用進口蛋生產糕餅短期影響不大，但如果進口蛋數量減少，國內雞蛋供應不足，可能會使國內蛋價上漲，屆時可能會造成相關食品產業成本上漲，但影響幅度多大，仍待觀察。

鳳梨酥 微熱山丘 中秋節

延伸閱讀

遭出征使用巴西蛋！花蓮「蛋黃酥名店」收1星負評　老闆怒喊：是用純正鴨蛋

「月餅是奢侈品」令人鼻酸 國民黨南市主委捐月餅文旦

冠軍打敗小潘、佳德！甜點精算師「惡毒評比53款鳳梨酥」 中秋5大送禮指南出爐

中秋快來「糕餅之都」！中市府搜百品牌推「月餅地圖」

相關新聞

開箱史上最大誠品！250家品牌進駐1.9萬坪書香微型城市

史上最大誠品「誠品生活新店」今起試營運，上午舉行媒體預覽會，開箱1萬9千坪壯闊空間，邀請媒體在綠意和書香之間，探索這座集...

堅持高品質食材 微熱山丘不受進口蛋影響買氣強強滾

中秋節將至，正是糕餅市場旺季，受到進口雞蛋品質、流向不明影響，消費者對食安憂心忡忡。南投縣微熱山丘鳳梨酥也接到消費者詢問...

iPhone 15助攻 遠傳總座井琪：5G滲透率可望超標

蘋果最新iPhone 15系列手機即將在22日開賣，遠傳（4904）總經理井琪指出，業界每年都相當期待新款iPhone系...

「黑金」聞起來是這樣！Frank Gehry還幫LV造新香水瓶

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）旗下由頂尖調香大師雅克卡瓦利耶（Jacques Cavallier Be...

iPhone 15現貨同步開賣！momo 預購1小時人流飆破30萬

iPhone 15新機重磅登場，啟動全民瘋搶潮。富邦媒（8454）今（20）日表示，鎖定果粉的換機需求，momo購物網9...

社口犂記餅店創始店宅配額滿 食材沒加蛋 銷售不受進口蛋影響

台中知名百年餅店神岡社口犂記餅店表示，該店招牌是傳統台式月餅，綠豆沙包滷肉，沒加蛋，今年中秋月餅銷售不受進口蛋事件影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦