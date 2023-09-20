堅持高品質食材 微熱山丘不受進口蛋影響買氣強強滾

中秋節將至，正是糕餅市場旺季，受到進口雞蛋品質、流向不明影響，消費者對食安憂心忡忡。南投縣微熱山丘鳳梨酥也接到消費者詢問「你們使用的蛋來自哪裡？」微熱山丘說明，一直採用彰化隆昌牧場鮮力蛋，加上堅持使用本土食材，秋節買氣強強滾。

政府進口雞蛋，品質、保存期限和流量不明，引發食品業連鎖效應，中秋節以月餅、蛋黃酥為大宗，微熱山丘生產鳳梨酥為主，但中秋節買氣不輸月餅、蛋黃酥，近日排隊人潮不斷。

微熱山丘表示，成立10多年來，有過鳳梨酥熱潮和陸客團帶來銷售高峰，也經歷陸客萎縮、新冠疫情影響造成的低谷，微熱山丘更感受品質才是王道，鳳梨酥材料都採用本地食材，長期和彰化縣隆昌牧場合作，選用牧場生產的鮮力蛋，不只是無汙染環保福利雞舍，蛋雞還聽音樂、喝純淨水，產下高品質的雞蛋。

因為十多年來對品質的堅持，消費者都能瞭解並認同微熱山丘的理念，國內鳳梨酥雖然退燒，但微熱山丘每年都能維持10億元以上的銷售額度，這次進口蛋風波，僅部分消費者關切雞蛋來源，大多數消費者都對微熱山丘產品相當放心，買氣更不受影響。

南投地區陳姓烘焙業者說，使用進口蛋生產糕餅短期影響不大，但如果進口蛋數量減少，國內雞蛋供應不足，可能會使國內蛋價上漲，屆時可能會造成相關食品產業成本上漲，但影響幅度多大，仍待觀察。