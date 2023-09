首度推供應短版菜單！La Vie睿麗餐廳秋季新菜登場

時序入秋,致力提供當代創新歐陸Fine Dining料理的「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」,自9月20日起推出2023全新秋季饗宴菜單「秋頌」,由米其林三星主廚Thomas Bühner(傅納斯)與團隊共同精心策劃,將各國特色食材與季節精髓的風味融合,交織出宛如韋瓦第四季協奏曲「快、慢、快」樂章的層次堆疊,將秋意注入每一道菜色的底蘊之中,並賦予全新的詩意和深度。「秋頌」11道套餐價格為8,988元+10%;短菜單同步登場,6道套餐價格為5,988元+10%,以滿足不同賓客需求。

新菜單首先由「生蠔、酪奶、香檬」揭開序幕,選用飽滿的生蠔為主食材,在使用生蠔本身的汁液烹煮後,底部搭配由橄欖油、日本米醋調製的小黃瓜切丁,為其點綴出層次豐富的風味與口感;生蠔上方和酪奶薄片之間,更散發著酪乳和西班牙微藻粉的香氣,帶來濃郁的海洋餘韻。

其中的亮點是由台灣香檬、芥末菜和小黃瓜精心製作的雪酪,再搭配珍貴的晶鑽魚子醬,營造出極致的口感和味覺享受。最後,液態氮製成的酸奶和辣根粉末輕輕灑在頂部,為整道菜品增添了沁涼的口感,完美地融入生蠔的鮮甜滋味。

「帝王蟹、魚子醬、薑」的完美搭配,堪稱是此次秋季菜單的極致之選。主食材採用俄羅斯帝王蟹做成的蟹肉甜甜圈並將蟹肉與芹菜內餡填入其中,底部搭配薄荷、巴西利和甜羅勒調製的巴倫茲醬,帶來微酸和草本的細緻清新風味。上方則綴飾Oscietra魚子醬、檸檬凝膠與紫蘇花葉,有如戴上皇冠加冕的海中霸王;另外,小碗中的自製義式蟹肉餃也是一大亮點,內餡包含干貝慕斯、新鮮蟹肉、鹹漬和糖漬檸檬皮以及卡宴辣椒粉,呈現多層次口感。

一旁的蟹肉則以簡單的碳烤方式呈現原有風味,並佐以煙燻奶油、薑、白酒、苦艾酒、香檳醋、明太子和無花果葉油精心調配而成的醬汁,為這道菜品帶來了令人驚艷的風味;最後選用Pieter Stockmans杯子裝成的湯品,以藍花蟹與白肉魚骨熬製,濃郁而甘甜的滋味充實口腹,將蟹味毫不保留地呈現,同如秋季豐收慶典,令人感到愉悅與滿足。

第三道「鵪鶉、煙燻馬鈴薯、美濃綠胡椒」,更將帶領賓客跨入一個充滿秋季狩獵氛圍的陶醉之境。主食材選用來自桃園在地農場的優質鵪鶉,並在滑嫩胸肉中填入由新鮮白蘑菇、發酵牛肝菌菇和奶油精心製成的內餡,再經由碳烤烹調賦予獨特的香氣風味。淋上由美濃綠胡椒、醋和糖的醃漬後切碎並炒香,再加上法國藥草酒和燈籠椒製成的醬汁,口感微辣成熟。

而點綴於一旁的煙燻馬鈴薯泥和黑蒜泥,則帶有秋季濃郁的煙燻香氣,搭配特別醃漬過的蕗蕎和蕗蕎油,為味蕾帶來無限驚喜。此外,細心烹調的雞腿肉先經蒸煮再烤製,刷上杏桃果膠並淋上黑蒜泥,搭配以台灣土雞肉、雞軟骨、雞胗以及炒洋蔥所製作的肉丸,更為整道菜品增添了豐富的野味元素,濃厚而精緻的奔放口感,讓享用的賓客彷彿親臨秋日的狩獵盛會。