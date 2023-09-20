快訊

兩天內反轉！吳子嘉曝陳吉仲請辭內幕：蔡英文被賴清德人馬「逼宮」

總統大選最新民調／賴清德42.52%領先 郭台銘公布副手不升反降

美國取消試射極音速飛彈 與中俄軍武競賽為何從領先變落後

首度推供應短版菜單！La Vie睿麗餐廳秋季新菜登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
全新秋季饗宴菜單由米其林三星主廚Thomas Bühner（傅納斯）與團隊共同精心策劃。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。
全新秋季饗宴菜單由米其林三星主廚Thomas Bühner（傅納斯）與團隊共同精心策劃。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。

時序入秋，致力提供當代創新歐陸Fine Dining料理的「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」，自9月20日起推出2023全新秋季饗宴菜單「秋頌」，由米其林三星主廚Thomas Bühner（傅納斯）與團隊共同精心策劃，將各國特色食材與季節精髓的風味融合，交織出宛如韋瓦第四季協奏曲「快、慢、快」樂章的層次堆疊，將秋意注入每一道菜色的底蘊之中，並賦予全新的詩意和深度。「秋頌」11道套餐價格為8,988元+10%；短菜單同步登場，6道套餐價格為5,988元+10%，以滿足不同賓客需求。

新菜單首先由「生蠔、酪奶、香檬」揭開序幕，選用飽滿的生蠔為主食材，在使用生蠔本身的汁液烹煮後，底部搭配由橄欖油、日本米醋調製的小黃瓜切丁，為其點綴出層次豐富的風味與口感；生蠔上方和酪奶薄片之間，更散發著酪乳和西班牙微藻粉的香氣，帶來濃郁的海洋餘韻。

其中的亮點是由台灣香檬、芥末菜和小黃瓜精心製作的雪酪，再搭配珍貴的晶鑽魚子醬，營造出極致的口感和味覺享受。最後，液態氮製成的酸奶和辣根粉末輕輕灑在頂部，為整道菜品增添了沁涼的口感，完美地融入生蠔的鮮甜滋味。

「帝王蟹、魚子醬、薑」的完美搭配，堪稱是此次秋季菜單的極致之選。主食材採用俄羅斯帝王蟹做成的蟹肉甜甜圈並將蟹肉與芹菜內餡填入其中，底部搭配薄荷、巴西利和甜羅勒調製的巴倫茲醬，帶來微酸和草本的細緻清新風味。上方則綴飾Oscietra魚子醬、檸檬凝膠與紫蘇花葉，有如戴上皇冠加冕的海中霸王；另外，小碗中的自製義式蟹肉餃也是一大亮點，內餡包含干貝慕斯、新鮮蟹肉、鹹漬和糖漬檸檬皮以及卡宴辣椒粉，呈現多層次口感。

一旁的蟹肉則以簡單的碳烤方式呈現原有風味，並佐以煙燻奶油、薑、白酒、苦艾酒、香檳醋、明太子和無花果葉油精心調配而成的醬汁，為這道菜品帶來了令人驚艷的風味；最後選用Pieter Stockmans杯子裝成的湯品，以藍花蟹與白肉魚骨熬製，濃郁而甘甜的滋味充實口腹，將蟹味毫不保留地呈現，同如秋季豐收慶典，令人感到愉悅與滿足。

第三道「鵪鶉、煙燻馬鈴薯、美濃綠胡椒」，更將帶領賓客跨入一個充滿秋季狩獵氛圍的陶醉之境。主食材選用來自桃園在地農場的優質鵪鶉，並在滑嫩胸肉中填入由新鮮白蘑菇、發酵牛肝菌菇和奶油精心製成的內餡，再經由碳烤烹調賦予獨特的香氣風味。淋上由美濃綠胡椒、醋和糖的醃漬後切碎並炒香，再加上法國藥草酒和燈籠椒製成的醬汁，口感微辣成熟。

而點綴於一旁的煙燻馬鈴薯泥和黑蒜泥，則帶有秋季濃郁的煙燻香氣，搭配特別醃漬過的蕗蕎和蕗蕎油，為味蕾帶來無限驚喜。此外，細心烹調的雞腿肉先經蒸煮再烤製，刷上杏桃果膠並淋上黑蒜泥，搭配以台灣土雞肉、雞軟骨、雞胗以及炒洋蔥所製作的肉丸，更為整道菜品增添了豐富的野味元素，濃厚而精緻的奔放口感，讓享用的賓客彷彿親臨秋日的狩獵盛會。

甜點「水梨、147號米、酒粕」，使用宜蘭當季的水梨為靈感，為這場秋之盛宴畫上美好的句點。底部巧妙融合來自台東的147號米、清酒粕與日本鮮奶油製成的米布丁，營造出令人陶醉的香氣。向上延伸，左手邊搭配著水梨與馬告雪酪，帶來清新的風味，右手邊是以清酒粕製成的冰淇淋，中間則是酒粕製成的慕斯，為甜點增添了層次和豐富的口感。圍繞在主甜點周圍的是新鮮的水梨薄片，以及用接骨木糖漿糖漬的水梨薄片，為甜點帶來自然的甜美。此外，還有酒粕蛋白霜和小甘菊芽，為這道甜點注入了視覺和味覺的美感。

「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」即日起推出2023全新秋季饗宴菜單「秋頌」，短/長菜單同時登場，每人每套5,988元+10%/ 8,988元+10%，再次征服饕客味蕾。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。
「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」即日起推出2023全新秋季饗宴菜單「秋頌」，短/長菜單同時登場，每人每套5,988元+10%/ 8,988元+10%，再次征服饕客味蕾。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。
「帝王蟹、魚子醬、薑」。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。
「帝王蟹、魚子醬、薑」。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。
「生蠔、酪奶、香檬」。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。
「生蠔、酪奶、香檬」。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。
「水梨、147號米、酒粕」。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。
「水梨、147號米、酒粕」。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。
「鵪鶉、煙燻馬鈴薯、美濃綠胡椒」。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。
「鵪鶉、煙燻馬鈴薯、美濃綠胡椒」。圖／La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳提供。

甜點 食材

延伸閱讀

綠蕉熱量低有助消化 高餐大名廚教入菜端出美味料理

年賣約46座台北101高度的生義大利麵！星巴克TOP3揭曉

不讓月餅專美於前！「鹹蛋黃金沙拉麵」限時上市，按讚+密語免費升級特濃版

不滿1星負評竟「用顧客名字做促銷」 台南甜點店道歉了

相關新聞

社口犂記餅店創始店宅配額滿 食材沒加蛋 銷售不受進口蛋影響

台中知名百年餅店神岡社口犂記餅店表示，該店招牌是傳統台式月餅，綠豆沙包滷肉，沒加蛋，今年中秋月餅銷售不受進口蛋事件影響，...

全家鎖定揮汗商機 健康志向系列鮮食跨至飲食調控領域

全家（5903）推出「健康志向」系列鮮食已有4年的時間，以「加一點健康、減一點負擔」的加減策略推出多項商品，其中與運動營...

首度推供應短版菜單！La Vie睿麗餐廳秋季新菜登場

時序入秋，致力提供當代創新歐陸Fine Dining料理的「La Vie by Thomas Bühner睿麗餐廳」，自...

進口蛋影響月餅買氣？社福：企業已預購 這兩周才影響

中秋節即將到來，最近進口蛋風波不斷，花蓮知名甜點名店也無端捲入風波，指控使用巴西進口雞蛋，店家秀出鹹鴨蛋廠商的匯款證明自...

NIKE攜手設計師FENG CHEN WANG 從女性視角出發讓運動機能裝再進化

為女性思考、從日常生活所需出發，NIKE攜手知名設計師FENG CHEN WANG重新定義運動機能服飾，讓短版上衣、運動內衣和緊身褲，都跨越性別、年齡，集多樣性需求於一體，根本就是未來著裝趨勢

升級版漢來海港來了！吃到飽新品牌「島語」這天開放訂

升級版漢來海港來了！漢來美食（1268）即將在10月7日於位於南港的台北漢來大飯店開出升級版的自助餐廳，根據官網最新公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦