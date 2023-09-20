NIKE攜手設計師FENG CHEN WANG 從女性視角出發讓運動機能裝再進化
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線 為女性思考、從日常生活所需出發，NIKE攜手知名設計師FENG CHEN WANG重新定義運動機能服飾，讓短版上衣、運動內衣和緊身褲，都跨越性別、年齡，集多樣性需求於一體，根本就是未來著裝趨勢。
女性設計師FENG CHEN WANG沿用同名品牌代表性的解構設計語言和手工藝術，以拆解和拼貼設計手法，重構傳統運動服飾。其中的功能外套是合作系列的核心單品，可以切換多種穿著方式，以滿足穿著者日常的各種運動需求。她也說道「這件外套是為所有人設計的。無論什麼性別、年齡、身材或者運動愛好，每個人都可以動手拆解、拼貼它，直到找到適合自己的搭配和風格」。不僅如此，NIKE想藉由這次的合作服飾的可拆解和拼貼功能特性，使衣服成為聯結家人、朋友、夥伴之間的橋樑，透過不一樣視角，並啟發消費者共同實踐環保永續的生活方式。
而和NIKE與FENG CHEN WANG聯名作品，有著類似東、西方文化撞擊概念的設計，亦能在潮牌CLOTTEE by CLOT最新秋冬系列中見到。品牌自中國古城—西安擷取靈感，將龍鱗、水墨畫、書法和城牆磚等元素與尼龍帶、材質面料處理工藝等注重功能的現代設計融合。特別設計的緹花標籤貫穿整個系列，黃色背景山脈和雲紋刺繡圖案，塑造出中國水墨畫的獨特格調 ，不僅增添視覺吸引力，還創造了傳統藝術和現代時尚的結合。
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