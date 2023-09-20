「維密天使」成流行飾品、腕表代言人 新形象美照再現超模威嚴

氣場全開！維密天使Elsa Hosk成為流行飾品與腕表Daniel Wellington季節代言人，新形象大片也隨之曝光，不賣弄性感，整體視覺反而充滿藝術性，並有著直視鏡頭攝魄人心的眼神，凸顯超模威嚴。

對於時尚有獨到想法，並擁有自創品牌的瑞典超模Elsa Hosk成為了表Daniel Wellington最新代言人，在秋冬形象大片上，可見到她以毫不費力的魅力和充滿靈動的表現，改變了品牌過往給人的印象。而Elsa Hosk配戴的便是Daniel Wellington向2010年代獨特、酷炫和前衛美學致敬的全新Bezel星環系列表款。設計如同其名，自品牌經典Petite圓型腕表、Quadro方型腕表開始延伸，不論是哪一款表殼處皆有著寶石鑲嵌，藉由環狀水晶如行星環般擁抱星球，增添奢華感。

Café Kitsuné在這季則攜手日本鐘表品牌CASIO，呈現復古氛圍的聯名電子表。圖／Maison Kitsuné提供

而有著「小狐狸」暱稱的法國時尚品牌Maison Kitsuné旗下餐飲品牌Café Kitsuné在這季則攜手日本鐘表品牌CASIO，呈現復古氛圍的聯名電子表。以24小時皆能自如穿搭為靈感，從起床的第一杯咖啡到下班前的最後一場會議，這款Café Kitsuné聯名手表專為全天候配戴而設計。以CASIO最受歡迎的A168系列作為基礎，復古方型樣式更是不分性別，成為男女皆可輕鬆穿戴單品。採用奶油色錶盤和狐狸橙色液晶顯示屏，而且為了向Café Kitsuné的經典圖形致敬，將其Logo融入表盤設計，以低調狐狸輪廓做點綴，雕刻在表帶扣以及底蓋上。

維密天使Elsa Hosk成為流行飾品與腕表Daniel Wellington季節代言人，並演繹新款Bezel星環系列腕表。圖／Daniel Wellington提供

維密天使Elsa Hosk成為流行飾品與腕表Daniel Wellington季節代言人，並演繹新款Bezel星環系列腕表。圖／Daniel Wellington提供

維密天使Elsa Hosk成為流行飾品與腕表Daniel Wellington季節代言人，並演繹新款Bezel星環系列腕表。圖／Daniel Wellington提供

Café Kitsuné x Casio Vintage聯名方形復古電子表，3,200元。圖／Maison Kitsuné提供

Daniel Wellington新款Bezel星環系列小方表，8,190元。圖／Daniel Wellington提供