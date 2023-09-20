2023烤肉必備十大食材來了！中秋巔峰對決誰是烤網上的Queencard？

中秋人氣烤物在這裡！

2023中秋節將近，你是否計畫揪朋友來一場歡樂的烤肉趴呢？許多人最期待的活動就是與家人、朋友一起烤肉，不只食物美味，邊烤邊吃也有無窮的樂趣，各式各樣豐富的烤肉組合，讓人口水直流。

看著香腸、肉片、甜不辣、海鮮在烤網上不斷被翻烤，散發出陣陣香氣，總讓人迫不及待想要快點入口品嚐。在眾多食材中，你最喜歡吃的是什麼？誰才是網友最愛、烤肉界最紅的「Queencard（女王等級）」風雲烤物呢？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的中秋烤肉食材TOP 10，各位美食家們，不知道烤肉該準備什麼東西的話，這份清單一定要收藏起來！

image source: 示意圖／Pexels

NO. 10 豆干／百頁豆腐

烤肉的時候除了各式各樣的肉品，豆干、百頁豆腐等豆製品其實也是不少人的最愛，尤其表面刷上香噴噴的烤肉醬，烤到焦香的味道，簡直讓人聞了垂涎三尺。除此之外，對於素食朋友而言，這些豆製品在烤肉趴中更是不可或缺的存在。



雖然這多人烤肉的目的都是為了「吃肉」，不過若是在滿滿的肉品之間沒有一些副食點綴，很容易就會有膩了的感覺，因此豆干、百頁豆腐等食材被許多人認為是烤肉時必備的元素之一，也有人指出烤豆干的靈魂在於醬香，「重點在醬」、「喜歡烤百頁豆腐」、「豆干入味的話超好吃」。

延伸閱讀：好吃到會彈舌！老饕囤貨必買10大王者泡麵 網讚爆：一次煮兩包也不心疼

NO. 9 麻糬／年糕

烤肉不只主食和蔬菜，甜點也是很重要的部分。軟呼呼的麻糬、年糕就被許多網友認為是烤肉時一定要有的食材，在重口味的油膩肉片之後，來塊表皮焦脆內裡軟Q的烤麻糬或年糕，絕對能讓整個烤肉大餐更加完美無缺！



除了單純的烤麻糬、年糕外，沾上煉乳、黃豆粉或冰淇淋的多樣吃法，也能玩出不少新滋味。有網友就分享了自己使用全聯的「日式烤麻糬串」在中秋烤肉時變化出各種不同口味，大受歡迎，「每年必買」、「加煉乳小孩很愛」、「這個烤肉後，結束前來一串真的超級滿足」、「裹醬油膏+糖後包海苔=日本的いそべ焼き」。

延伸閱讀：台北十大甜甜圈店來了！擁有N種形態的迷人甜點 晴光市場、haritts、Mister Donut你選哪一家？

NO. 8 玉米

雖然是「烤肉」，不過其實喜歡蔬菜類烤物的也大有人在，玉米就是其中一個人氣品項。刷上層層烤肉醬後烤出來的玉米，受歡迎的程度完全不輸各式高級肉品和海鮮！是許多人在烤肉趴中非常期待的食材之一。



烤玉米其實也分為不同「流派」，有人喜歡清甜可口的「水果玉米」，有人則更喜歡「糯米玉米」的嚼勁，不同品種的玉米有著不同滋味和口感的享受，「喜歡糯米玉米，比較Q」、「糯米玉米又Q又軟越嚼越香」、「水果玉米又脆又甜」、「愛烤甜玉米」、「烤起來都好吃」、「厚厚的烤肉醬加上濃的香氣，真的是很棒」。

延伸閱讀：沒有極限的洋芋片 台灣吃得到的2023最新嚐鮮口味榜單Top 10

NO. 7 菇類

提到烤肉趴中的人氣蔬菜，當然少不了美味又多樣化的菇菇們！不管是單烤就非常好吃的香菇、杏鮑菇，還是變化版的奶油金針菇、焗烤蘑菇等料理，穿插在滿滿肉類之間，都能夠再次激發起大家的食欲，「唯一支持杏鮑菇」、「絲瓜蛤蜊金針菇摻在一起也很猛」。



除了放在烤網上直接烤之外，「紙包菇」也是近來非常流行的烤肉料理，可以放入各種菇類，再加上調味佐料，就能得到健康的美味烤菇菇，知名菇類品牌「好菇道」的單包販售鴻喜菇，就非常適合用來做紙包菇，簡單又方便。

延伸閱讀：刁民、姥姥、六扇門你都吃過嗎？全台10大熱門酸菜魚 享受酸辣鮮香好滋味

NO. 6 甜不辣／黑輪

甜不辣和黑輪，在烤肉時也是非常受歡迎的副食，Q彈有嚼勁的魚漿製品，刷上烤肉醬後在烤網上翻烤，陣陣香氣加上有別於肉片的風味，讓人忍不住一口接一口，是許多人心目中的烤肉必備食材。



其中「烤肉醬」更是靈魂元素，醬香濃郁、彈牙可口的甜不辣和黑輪，滿滿的魚漿香氣襯上香噴噴的烤肉醬，絕妙的滋味讓它們成為烤肉趴中的熱門品項，「超好吃」、「塗了滿滿的醬汁，真的會一支再一支」、「喜歡有刷醬烤的那種」、「香脆的烤黑輪片超讚」、「黑輪片很讚」。

延伸閱讀：泡麵、鹹酥雞、串燒香噴噴！台人最愛100元美味實惠宵夜Top 10

NO. 5 內臟類

雖然有許多人不見得敢吃，不過「內臟類」其實也是擁有許多擁護者的烤肉品項，諸如雞心、大腸等食材，獨特的香氣和口感都讓老饕們食指大動，在中秋烤肉的明星菜單中佔有一席之地。

近年來由於韓劇、韓國文化的影響，讓「烤腸」也在臺灣開始流行起來，中秋烤肉時準備這道料理，整個烤肉趴的氣氛一下子就「韓」了起來，讓人感覺自己秒變韓劇中的男女主角，「每次看韓綜就好想吃烤腸」、「很愛牛腸」、「牛大腸真的好好吃」、「今年烤肉節好想烤大腸頭來吃」。

延伸閱讀：來迴轉壽司不吃壽司？網友最愛吃10大品項出爐

NO. 4 吐司

雖然看似不起眼的配角，不過「吐司」可是許多網友認為烤肉趴中一定要有的重要角色！各式各樣口味多元的烤肉，夾在吐司中享用美味程度能夠更上一個層次！除了用來搭配烤肉外，直接放放上烤爐做成炭烤吐司，這樣的吃法也非常受歡迎，「吐司才是本體」、「一定要夾爆吐司」。



在快樂烤肉的同時，也有人非常在意健康問題，因此會格外注意加工製品的挑選。在吐司品項中，家樂福的100%無添加吐司就是不少人烤肉時的首選，獲得A.A.無添加驗標章的麵包，吃起來也更加安心無負擔。

延伸閱讀：多喝水、金車波爾都上榜！瓶裝水10大網友熱議品牌來了

NO. 3 香腸／培根／熱狗

烤起來冒著油花又香氣四溢的香腸、培根、熱狗等加工肉製品，也是烤肉時的人氣品項，不只準備起來方便，更是大人小孩都愛吃！不過隨著健康意識抬頭，也會有人因此而對加工製品有所顧忌。若是想要吃得美味又健康，新東陽推出的「活力生」系列香腸就是很好的選擇。



主打「100%無添加」潔淨標章認證，不含亞硝酸鹽、原料單純的活力生香腸，零添加一樣不失美味，「感覺吃得比較健康，負擔較少」，是許多網友的中秋烤肉首選香腸，「活力生香腸沒有添加物，很優秀」、「新東陽活力生香腸是標榜無添加亞硝酸鹽及食品添加物 ，很適合讓長輩食用」、「汁真的多到狂噴」、「每口都可以吃到滿滿的飛魚卵」、「是放在冷凍櫃販售，想想是買安心就覺得可以買」。

延伸閱讀：名人、老饕讚不絕口！ 10大人氣高檔鐵板燒 年末犒賞自己的最佳選擇

image source: 新東陽

NO. 2 肉片／肉排／腿翅

「烤肉趴」的重點主角，當然就是各式各樣的肉類們了！不管是一片接一片停不下來的各種肉片、超級厚實滿足的肉排，還是香氣四溢的雞腿、雞翅們，全部都是烤肉的時候不可缺少的靈魂角色。



這些肉類品項除了本身原有的風味外，加上不一樣的烤肉醬更能迸發出意想不到的好滋味。像是近年來韓風當道，就非常流行在烤肉的時候刷上「韓式烤肉醬」，超級韓的口味深受年輕族群喜愛，「超好吃，醃雞腿排再烤，是我家小孩最愛」、「辣味的好吃」、「醃一個晚上會很入味很好吃」、「一直看韓劇就特別想吃韓式的風味」。

延伸閱讀：中秋不揪團、單人享用也OK！盤點全台20大個人燒肉店

NO. 1 海鮮類

超級澎湃又豪氣的海鮮類食材，絕對能在端出場的瞬間就成為烤肉趴裡萬眾矚目的焦點。不只視覺上看起來大氣又華麗，來自海洋的鮮甜滋味也讓人欲罷不能，在烤肉派對裡準備一點海鮮，除了能讓客人們大飽口福，做為主人也超有面子！



不管是干貝、鮮蝦、花枝、蛤蜊，還是香氣逼人的烤秋刀魚，各式各樣的海鮮品項在烤肉時總是一出爐就被大家一掃而空。不過海鮮想要烤得好吃，食材本身的「品質」是很重要的一點，知名魚市場「上引水產」就是不少網友大推的海鮮購買地，「東西很新鮮」、「高級食材都能現點現殺」。

延伸閱讀：今年要去哪裡烤？十大中秋烤肉地點精選 看完立馬手刀預訂！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月20日至2023年07月19日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中秋烤肉食材』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統