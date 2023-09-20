冠軍打敗小潘、佳德！甜點精算師「惡毒評比53款鳳梨酥」 中秋5大送禮指南出爐
image source： IG／dessert_cake_foodie授權提供
文／徐暘甯
每逢中秋佳節各家品牌就會推出各式各樣的傳統中式糕點，搶攻這場糕餅大戰的勝利寶座，除了月餅和蛋黃酥之外，鳳梨酥也是送禮自用兩相宜的熱門品項之一。先前曾精心挑選40款蛋黃酥名家評比的IG帳號「甜點精算師」，這次再度嘗遍53款鳳梨酥名家，將個人心得彙整成一份完整送禮指南，掀起網友熱議。
中秋糕餅大戰開打！53款鳳梨酥名家大評比
「甜點精算師」日前在Dcard上以「惡毒評比53款鳳梨酥」為題發文，經過兩個星期的密集試吃，評測多家名店鳳梨酥，以「傳統鳳梨酥」、「土鳳梨酥」和「變種鳳梨酥」3種分類為主，詳細列出每款的重量、價格、酸甜口味比重以及回購率，堪稱在舌尖上進行一場鳳梨酥盛典，被網友封為「糕餅超人」！
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佳德只排第二！三大流派鳳梨酥佼佼者出爐
根據甜點精算師的試吃結果，台中名店「俊美食品」登上她心中傳統鳳梨酥組的冠軍寶座，「皮奶香味濃又酥、內餡很甜但沒有香料味，深植人心好味道」；二、三名由在地人才知道的隱藏版老餅店「易達食品行」與百年老字號「舊振南」拿下。
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土鳳梨酥組由皮餡、酸甜比例完美的「深緣及水」拔得頭籌，擊敗世界冠軍麵包師傅吳寶春的「吳寶春麥方店」，以及堪稱土鳳梨酥界第一把交椅的「微熱山丘」。
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變種鳳梨酥組前三名則為「日出」17號鳳梨酥、「佳德鳳梨酥」的鳳凰酥和「裕珍馨」販售的17號鳳梨酥。
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除了詳細羅列53款名店鳳梨酥的評比心得，甜點精算師也列出鳳梨酥送禮指南，依照送禮對象挑選出5家不同特色的名店，提供網友們參考。
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網路關鍵字、探索概念帶你看中秋鳳梨酥送禮趨勢
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看到，「鳳梨酥」近一週的網路關鍵字除了「中秋禮盒」、「送禮」、「伴手禮」之外，還出現「小潘」、「佳德」、「微熱山丘」等名店，顯見每到中秋這些品牌都備受網友們討論。
▲「鳳梨酥」近一週網路熱門關鍵字。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
另外，觀察「鳳梨酥」近一週的探索概念也可以發現，不只糕點名家百花齊放，蛋黃酥以及鳳凰酥等其他中式糕餅也是熱搜焦點。就連板橋名店「小潘蛋糕坊」為消化大量中秋訂單宣布店休17天，也引發網路上一陣關注。
▲「鳳梨酥」近一週探索概念。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年9月12日至2023年9月18日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『鳳梨酥』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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