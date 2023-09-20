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將來銀行推「666」超好康 活儲6萬享6%、支付回饋6%

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
將來銀行推「666」超好康，活儲6萬享6%、支付回饋6%。圖/將來銀行提供
將來銀行推「666」超好康，活儲6萬享6%、支付回饋6%。圖/將來銀行提供

資金活用找將來！即日起至年底開立純網銀「將來銀行 NEXT BANK」帳戶並完成裝置綁定，可享最高6萬元、利率6％、最多60天的存款優惠，不但較於市面上大多數數位存款帳戶的利率高，且只需18歲以上即可享有，換算可獲得近600元利息

不僅如此，將來銀行不分新舊戶，也給予30萬（含）元內1.3%的優利活存利率，超過30萬元則享1％無上限，相較於一般銀行活存約0.58％高出2倍有餘，以儲蓄30萬為例，存將來銀行3個月利息可領約975元。

此外，即將進入房市928檔期，將來銀行NEXT BANK除延續2.06％起的超低房貸利率外，更延續「100％補貼」回饋，凡貸款800萬元以上，可享「地政設定規費」補貼100％回饋，開辦費更只有2500元，且新貸、轉貸、轉增貸均適用。

面對即將到來的中秋連假、國慶連假、耶誕跨年等旅行旺季，將來銀行NEXT BANK也延續「優款將將粉」的一貫作風，除刷將將卡最高享6～10％不等的優惠外，至年底前凡是中華電信月租型門號客戶，投保將來銀行NEXT BANK海外旅平險時輸入「CHTINS」優惠碼，即可享0元起漫遊方案。

將來銀行NEXT BANK此波與股東中華電信、兆豐產險合作推出的旅平險優惠專案，讓國人至日、韓、東南亞、中港澳、美加、紐西蘭、澳大利亞旅行，可獲得旅行平安、旅行不便跟海外急難救助保障外，更提供7~30天不等的漫遊方案，只要保費達880元，即可以0元購入2GB漫遊方案；保費未達880元，也可以88元或168元的優惠價加購原門號漫遊。

將來銀行NEXT BANK一直以來均保持的66次網路跨行轉帳、6次跨行提款免手續費優惠，更多詳情，請見將來銀行官網資訊https://nxb.tw/5ae3xw/

利息 保費 連假 將來銀行

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