TWICE MOMO小露性感、泰版花澤類Dew秀大長腿 全黑機場穿搭一樣吸睛

米蘭時裝周開始！各國明星也紛紛受邀前往看秀，像是韓國女團TWICE成員MOMO、「泰版F4花澤類」的Dew近日也都現身機場，而且皆以率性全黑造型出現在鏡頭前。不過藝人光芒依舊難掩，MOMO的短版上衣曬出纖腰小露性感、泰星Dew則是展現身材優勢，讓人覺得畫面裡都是他的大長腿，但不管是誰的穿搭，看起來既有型又舒適，符合長途飛行時配搭。

MOMO日前結束工作行程後，就直奔仁川機場，準備前往米蘭時裝周。相對於其他女星的浮誇或是搶眼機場穿搭造型，MOMO的一身黑色勁裝，反倒顯得更合乎實際搭機的需求，以黑色復古運動外套搭配了同系列棉質長褲，側邊接點綴了白色線條，簡約但不失質感。同時MOMO還內搭短版針織上衣，微微透露出性感，加上輕便黑色尼龍包，帶著隨身所需物品即可登機。同樣一身黑現身機場準備前往米蘭時裝周的還有泰星Dew，並意外的跟MOMO撞衫，同款式的Onitsuka Tiger運動外套、長褲與包包，但卻演繹出不同風格。全黑的視覺效果，反而讓身高190公分的Dew看起來更為修長，這也說明了Onitsuka Tiger服飾單品的百搭實穿。

少女時代成員秀英出現金浦機場，獨特的二合一結構式夾克與高領羊毛上衣、運動短褲，皆是來自加拿大高端運動品牌lululemon。圖／摘自instagram

無獨有偶，近期將到日本演出的少女時代成員秀英也是一身黑的出現金浦機場，獨特的二合一結構式夾克與高領羊毛上衣、運動短褲，皆是來自加拿大高端運動品牌lululemon最新休閒服飾系列。這是專為日常所設計，強調每個人都能挑選到屬於自己的單品，無論是上班通勤、下班聚會或是穿梭於繁忙街道中，都能透過機能性服飾，讓自己展現最佳狀態與感到舒適，的確適合成為乘坐飛機時所穿。

泰星Dew現身機場，身穿Onitsuka Tiger黑色運動外套、長褲，並搭配黑色包包。圖／摘自MOMO與Dew instagram

泰星Dew現身機場，身穿Onitsuka Tiger黑色運動外套、長褲，並搭配黑色包包。圖／摘自Dew instagram

韓國女團TWICE成員MOMO現身機場，身穿Onitsuka Tiger黑色運動外套、長褲，並搭配黑色包包。圖／摘自MOMO instagram

lululemon休閒服飾系列TWILL修身斜紋西裝外套，6,980元。圖／lululemon提供

lululemon休閒服飾系列二合一結構式夾克，7,980元。圖／lululemon提供