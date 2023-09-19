可以DIY的「招財貓最中」！京町山本屋秋季新菜登場

2022年秋季於榕錦時光生活園區開幕，主打日式老屋、日式餐點的「京町山本屋」，本季推出全新秋季菜單，包括有「秋季野菇冷麵」、「味噌豚丼定食」等正餐鹹食，也有「御萩餅」、「蒙布朗栗子蛋糕」等多款甜點。藉由當季食材的運用，為民眾帶來秋季的浪漫。

秋季菜單中，「海鮮米茄揚」運用日本常見的米茄料理為概念，在米茄放上炸蝦天婦羅、銀杏、梅子蓮藕、小松菜等多種食材，並淋上蝦卵金芡與抹茶油，帶來深厚的風味，每份250元。「秋季野菇冷麵」以抹茶麵為底，搭配白精靈菇、秀珍菇、香菇、天婦羅珊瑚菇等菇蕈，還有秋葉餅、炸葛粉條、銀杏、楓葉紅蘿蔔等點綴，散發出濃濃的秋天氣息，可再沾裹添加白松露油的醬汁與抹茶鹽品嚐，每份320元。

「味噌豚丼定食」使用以西京味噌醃製的豬肉排，搭配上蘆筍、紫蘇葉，還有獲得SPF檢驗合格的龜毛生食蛋，呈現日式經典風味。隨餐還有紫蘇蘋果、柚子蘿蔔等漬物，每套450元。至於「烤鯖魚柚香壽司」選用秋季肥美的鯖魚搭配醋飯，呈現出溫和清新的滋味，每套300元，每日限量10份。

除了鹹食之外，京町山本屋也推出多款應景甜食。歷史可追溯至江戶時代的「御萩餅」，中心為紅豆餡，外層裹上糯米混合白米製成的麵團，最外層則有不同的調味，共有紫蘇、栗子紅豆、抹茶紅豆、黃豆粉、黑白芝麻、海苔等6種口味，單顆60～80元，每盒6種口味各一，400元。