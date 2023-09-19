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開幕送小菜！裕隆城「TOK盡興食光」創意亞洲料理上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
TOK盡興食光以木質基調打造出時尚用餐氛圍。圖／TOK盡興食光提供
TOK盡興食光以木質基調打造出時尚用餐氛圍。圖／TOK盡興食光提供

主打新亞洲料理的全新餐飲品牌「TOK盡興食光」即將於9月20日於新店裕隆城開始試營運，並將於9月28日正式開幕。店內將提供別具特色的義大利麵、炊飯、炸物等餐點。為慶祝新店開幕，10月底前到店消費，每桌招待「芳香櫛瓜玉米盤」1份。

隸屬於裕隆集團旗下的「TOK盡興食光」，融合西式餐酒館與亞洲料理的風格，店內透過大量的木質調與綠、黃等色彩，營造出時尚兼具輕鬆的用餐氛圍。全店共設有75席座位，提供適合家庭、親友聚餐的3～4人桌，以及可容納14席的巢型包廂、日式VIP座位等空間。

TOK盡興食光的主廚Aries過去擁有驢子餐廳L'IDIOT、Sugar Pea及Salt & Stone等歷練，為店內料理賦予「新亞洲料理」的主軸，透過自製的創意醬汁、風土食材、當代烹調技術，打造多樣化的特色料理。其中「明太子香煎干貝炊飯」，選用花蓮139號稻米，搭配上手作明太子醬、海藻與生食級干貝，勾勒出新鮮海味，每份460元。另外還有照燒雞腿野菇炊飯、紹興松露牛排炊飯等選擇。

為了突顯亞洲特色醬汁的風味，店內的義大利麵選用容易扒附醬汁的細扁麵。其中「蘆筍海鮮鹹蛋黃扁麵」，將海鮮義大利麵與台式鹹蛋黃醬結合，並以日式溫泉蛋增添滑順感，每份460元。另外還有嫩煎牛肋與泰式黃咖哩搭配的「泰北黃咖哩牛肋扁麵」、白蘭地奶油蘑菇溫泉蛋扁麵等品項。

同時TOK盡興食光也將歐陸餐館的單點菜餚結合亞洲熱炒的概念，帶來風味上的變化，包括有「百里香火炒白酒淡菜」、「西班牙櫛瓜生火腿烘蛋」、「避風塘櫛瓜鳳尾蝦」、「剝皮辣椒白酒海瓜子」等菜餚。另外適合多人共享的「嫩煎戰斧排佐蜜蘋果」，一次就可品嚐到軟嫩的豬排與果香味十足的沙拉，每份1,180元。

針對追求微醺感的民眾，店內也提供自然酒、有機葡萄酒，還有台灣的「酉鬼」與日本「伊勢角屋麦酒」等品牌的精釀啤酒。另有與南投華剛茶葉、台東樂山咖啡農場合作推出的茶飲與咖啡。為慶祝新店開幕，9月20日至10月31日期間到店內用，每桌招待開胃菜「芳香櫛瓜玉米盤」一份，餐點價值130元。

【TOK盡興食光】

地址：新北市新店區中興路三段70號5樓（新店裕隆城）

避風塘櫛瓜鳳尾蝦，380元。記者陳睿中／攝影
避風塘櫛瓜鳳尾蝦，380元。記者陳睿中／攝影
芳香櫛瓜玉米盤，130元。記者陳睿中／攝影
芳香櫛瓜玉米盤，130元。記者陳睿中／攝影
百里香火炒白酒淡菜，520元。記者陳睿中／攝影
百里香火炒白酒淡菜，520元。記者陳睿中／攝影
TOK盡興食光也提供有多種飯後甜點。記者陳睿中／攝影
TOK盡興食光也提供有多種飯後甜點。記者陳睿中／攝影
嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果，每份1,180元。記者陳睿中／攝影
嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果，每份1,180元。記者陳睿中／攝影
明太子香煎干貝炊飯，460元。記者陳睿中／攝影
明太子香煎干貝炊飯，460元。記者陳睿中／攝影
蘆筍海鮮鹹蛋黃扁麵，460元。記者陳睿中／攝影
蘆筍海鮮鹹蛋黃扁麵，460元。記者陳睿中／攝影
西班牙櫛瓜生火腿烘蛋，350元。記者陳睿中／攝影
西班牙櫛瓜生火腿烘蛋，350元。記者陳睿中／攝影

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