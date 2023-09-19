蔡凡熙、李沐靠「它」感情加溫 再合體同框甩開尷尬、默契十足

蔡凡熙、李沐睽違兩年再為Gap合體，兩人不僅沒有生疏感，一同身穿品牌秋冬新裝登台走秀，還展現動作神同步的默契感。接受媒體訪問時，更是「互虧」或叫對方閉嘴，能感受到蔡凡熙、李沐之間的好交情。

蔡凡熙（左）、李沐睽違兩年再為Gap合體，兩人不僅沒有生疏感，一同身穿品牌秋冬新裝登台走秀，還展現動作神同步的默契感。圖／Gap提供

兩年前，蔡凡熙、李沐皆為初出的新人演員，就成為了Gap的品牌好友，當時要同框演繹新款服飾時，由於彼此不熟悉，以及生澀感，讓合影畫面多了一些尷尬氛圍。不過今年兩人再度成為Gap品牌好友，並一同登台走秀後，回憶起當初的合作，仍不忘互相開玩笑，凸顯因為經歷時間所累積的交情。由於李沐陸續跟新生代男星初孟軒、林哲熹合拍劇作，因此被媒體問到覺得誰最帥？李沐就轉頭看著蔡凡熙笑說「你最帥！」讓對方也笑得樂開懷。而且經過這兩年的工作洗禮，蔡凡熙個性變得更加沉穩，連他自己也覺得是「透過演出不同角色，認識自己更多了」；李沐則自認「現在面對工作時，感覺比過去更從容」。

蔡凡熙很欣賞韓團BTS成員Jung Kook穿搭風格，直說「就是隨興帥」而換季到來他必備的就是連帽上衣跟夾克。圖／Gap提供

既然擔任服飾品牌好友，不免請兩人來分享自己偏好的穿搭習慣，蔡凡熙就表示很欣賞韓團BTS成員Jung Kook的風格，直說「就是隨興帥」而換季到來他必備的就是連帽上衣跟夾克，一定會在車上放一件以備不時之需。李沐則是注重比例搭配問題，她提到自己因為個子嬌小，所以私下的造型「就是上半身剪裁偏合身，下半身則是寬鬆，這樣看起來人會比較修長」。

李沐提到自己因為個子嬌小，所以私下的造型「就是上半身剪裁偏合身，下半身則是寬鬆，這樣看起來人會比較修長」。圖／Gap提供

這一季Gap不僅在視覺形象上轉變，連帶的服裝風格也與過去不同，品牌暫時放下經典大Logo設計，取而代之的是工裝、都會俐落以及運動機能特色。像是女裝紐結印花襯衫、喇叭棉褲，以及男裝不規則圖案圓領毛衣等，都是Gap之前較少見產品，連帶版型也有多樣化的選擇，細節改變都讓消費者很有感。

Gap城市機能Urban Workwear系列，以大地色系為主要配色，防潑水、多功能口袋、防風連帽等設計打破機能與時尚的界線。圖／Gap提供

Gap潮流學院Modern Preppy系列，加入落肩版型、大G Logo圖樣、拼色元素等創新設計，賦予棒球外套、開襟針織衫、格紋襯衫等經典學院風服飾。圖／Gap提供