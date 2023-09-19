快訊

梁靜茹巡演開唱怎麼了？ 網看現場影片震驚：太慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡凡熙、李沐靠「它」感情加溫 再合體同框甩開尷尬、默契十足

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Gap質感簡約Premium Blue系列，專注於裁剪細節，並搭配親膚布料，讓服飾輪廓線條更加俐落，營造出現代極簡感整體形象。圖／Gap提供
Gap質感簡約Premium Blue系列，專注於裁剪細節，並搭配親膚布料，讓服飾輪廓線條更加俐落，營造出現代極簡感整體形象。圖／Gap提供

蔡凡熙、李沐睽違兩年再為Gap合體，兩人不僅沒有生疏感，一同身穿品牌秋冬新裝登台走秀，還展現動作神同步的默契感。接受媒體訪問時，更是「互虧」或叫對方閉嘴，能感受到蔡凡熙、李沐之間的好交情。

蔡凡熙（左）、李沐睽違兩年再為Gap合體，兩人不僅沒有生疏感，一同身穿品牌秋冬新裝登台走秀，還展現動作神同步的默契感。圖／Gap提供
蔡凡熙（左）、李沐睽違兩年再為Gap合體，兩人不僅沒有生疏感，一同身穿品牌秋冬新裝登台走秀，還展現動作神同步的默契感。圖／Gap提供

兩年前，蔡凡熙、李沐皆為初出的新人演員，就成為了Gap的品牌好友，當時要同框演繹新款服飾時，由於彼此不熟悉，以及生澀感，讓合影畫面多了一些尷尬氛圍。不過今年兩人再度成為Gap品牌好友，並一同登台走秀後，回憶起當初的合作，仍不忘互相開玩笑，凸顯因為經歷時間所累積的交情。由於李沐陸續跟新生代男星初孟軒、林哲熹合拍劇作，因此被媒體問到覺得誰最帥？李沐就轉頭看著蔡凡熙笑說「你最帥！」讓對方也笑得樂開懷。而且經過這兩年的工作洗禮，蔡凡熙個性變得更加沉穩，連他自己也覺得是「透過演出不同角色，認識自己更多了」；李沐則自認「現在面對工作時，感覺比過去更從容」。

蔡凡熙很欣賞韓團BTS成員Jung Kook穿搭風格，直說「就是隨興帥」而換季到來他必備的就是連帽上衣跟夾克。圖／Gap提供
蔡凡熙很欣賞韓團BTS成員Jung Kook穿搭風格，直說「就是隨興帥」而換季到來他必備的就是連帽上衣跟夾克。圖／Gap提供

既然擔任服飾品牌好友，不免請兩人來分享自己偏好的穿搭習慣，蔡凡熙就表示很欣賞韓團BTS成員Jung Kook的風格，直說「就是隨興帥」而換季到來他必備的就是連帽上衣跟夾克，一定會在車上放一件以備不時之需。李沐則是注重比例搭配問題，她提到自己因為個子嬌小，所以私下的造型「就是上半身剪裁偏合身，下半身則是寬鬆，這樣看起來人會比較修長」。

李沐提到自己因為個子嬌小，所以私下的造型「就是上半身剪裁偏合身，下半身則是寬鬆，這樣看起來人會比較修長」。圖／Gap提供
李沐提到自己因為個子嬌小，所以私下的造型「就是上半身剪裁偏合身，下半身則是寬鬆，這樣看起來人會比較修長」。圖／Gap提供

這一季Gap不僅在視覺形象上轉變，連帶的服裝風格也與過去不同，品牌暫時放下經典大Logo設計，取而代之的是工裝、都會俐落以及運動機能特色。像是女裝紐結印花襯衫、喇叭棉褲，以及男裝不規則圖案圓領毛衣等，都是Gap之前較少見產品，連帶版型也有多樣化的選擇，細節改變都讓消費者很有感。

Gap城市機能Urban Workwear系列，以大地色系為主要配色，防潑水、多功能口袋、防風連帽等設計打破機能與時尚的界線。圖／Gap提供
Gap城市機能Urban Workwear系列，以大地色系為主要配色，防潑水、多功能口袋、防風連帽等設計打破機能與時尚的界線。圖／Gap提供

Gap潮流學院Modern Preppy系列，加入落肩版型、大G Logo圖樣、拼色元素等創新設計，賦予棒球外套、開襟針織衫、格紋襯衫等經典學院風服飾。圖／Gap提供
Gap潮流學院Modern Preppy系列，加入落肩版型、大G Logo圖樣、拼色元素等創新設計，賦予棒球外套、開襟針織衫、格紋襯衫等經典學院風服飾。圖／Gap提供

Gap秋冬系列服飾，連帶版型也有多樣的選擇，細節改變都讓消費者很有感。圖／Gap提供
Gap秋冬系列服飾，連帶版型也有多樣的選擇，細節改變都讓消費者很有感。圖／Gap提供

蔡凡熙 品牌 Gap

延伸閱讀

嚇死人！林哲熹曝學校見鬼傳說 施柏宇爆嬰兒靈異怪事

鄭花甲來了！盧廣仲現身 《地獄里長》尋找阿嬤哭笑到最後

林哲熹「女鬼橋2」慘遭折磨 強忍上吐下瀉掛急診

蔡凡熙、雷嘉汭破除彼此錯誤印象 「他不呆板 她很樂天」

相關新聞

老師傅手工打造！海尼根將廢玻璃變身限量星釀里程杯

海尼根一向致力成為負責任的企業公民，去年與在地玻璃回收工廠展開合作，運用廢棄的綠玻璃瓶，精心打造「永續星釀里程杯」。今年...

開幕送小菜！裕隆城「TOK盡興食光」創意亞洲料理上桌

主打新亞洲料理的全新餐飲品牌「TOK盡興食光」即將於9月20日於新店裕隆城開始試營運，並將於9月28日正式開幕。店內將提...

蔡凡熙、李沐靠「它」感情加溫 再合體同框甩開尷尬、默契十足

蔡凡熙、李沐睽違兩年再為Gap合體，兩人不僅沒有生疏感，一同身穿品牌秋冬新裝登台走秀，還展現動作神同步的默契感。接受媒體訪問時，更是「互虧」或叫對方閉嘴，能感受到蔡凡熙、李沐之間的好交情。

昆凌9,000萬珠寶現身Boucheron精品店 雅獻法式空靈美

關於法式優雅，每個人的定義不盡相同，但只要提到法式高級珠寶，巴黎的芳登廣場則是公認的殿堂級地標。歷史源自1858年、並早...

盤點秋冬換季必備8大包包！銀色鏡面、毛絨和印花元素成熱門關鍵字

裝備好換季的造型了沒？別忘了，隨身帶的包包也要因應季節來變化！今年秋冬的袋包流行趨勢，不脱幾個重要元素，包括了延續Y2K風潮的金屬鏡面，以及復古氛圍的印花，或是視覺充滿溫暖感受的毛絨材質，都將成熱門關鍵字。

德誼數位公布iPhone 15這樣買最划算 開賣搶頭香1元加購Apple Watch

iPhone 15系列上週五開放預購瞬間秒殺，德誼數位Data Express統計預購狀況，iPhone 15 Pro原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦