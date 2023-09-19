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盤點秋冬換季必備8大包包！銀色鏡面、毛絨和印花元素成熱門關鍵字

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
義大利輕奢品牌Gianni Chiarini的最受歡迎的Marcella Club系列袋包，這一季同樣沒有缺席，除了經典帆布與皮革材質，並有季節專屬的嶄新面料與色調。圖／Gianni Chiarini提供
義大利輕奢品牌Gianni Chiarini的最受歡迎的Marcella Club系列袋包，這一季同樣沒有缺席，除了經典帆布與皮革材質，並有季節專屬的嶄新面料與色調。圖／Gianni Chiarini提供

裝備好換季的造型了沒？別忘了，隨身帶的包包也要因應季節來變化！今年秋冬的袋包流行趨勢，不脱幾個重要元素，包括了延續Y2K風潮的金屬鏡面，以及復古氛圍的印花，或是視覺充滿溫暖感受的毛絨材質，都將成熱門關鍵字。

義大利輕奢品牌Gianni Chiarini自2020年推出Marcella Club系列袋包後，就憑藉實用性和跳脫性別、年齡拘束的率性風格，受到市場歡迎，躍升為品牌最熱賣的設計。這一季同樣沒有缺席，除了經典帆布與皮革材質，並有季節專屬的嶄新面料與色調。提供了人造皮草、毛海與麂皮、科技絨搭配米白、矢車菊藍與深紫。在方正輪廓上增添活潑細節，凸顯出每一款Marcella包包的特色。不僅如此，Gianni Chiarini還將源自山地服飾的拼接圖騰重新詮釋，打造科技印花面料，並飾以菱格絎縫，完成了Marcella圖騰絎縫托特包。

agnès b. VOYAGE秋冬系列除了中性色素面款式外，亦大量運用設計師Agnès拍攝的攝影作品Photoprints圖像印刷。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE秋冬系列除了中性色素面款式外，亦大量運用設計師Agnès拍攝的攝影作品Photoprints圖像印刷。圖／agnès b.提供

而說復古格調的印花，就不能忘記法國時尚品牌agnès b. VOYAGE秋冬系列，除了中性色素面款式外，亦大量運用設計師Agnès拍攝的攝影作品Photoprints圖像印刷，將氛圍感十足的景致與霓虹光影呈現於包面上；具季節感動物紋、蘇格蘭格紋，為包款打造出多變的個性樣貌。而值得一提的是全新Neo Clasp系列，靈感汲取自小巧的珠釦包（口金包），圓弧輪廓線條彰顯可愛俏皮氣質，搭配「ㄇ」字型拉鍊開口，可輕易收納拿取隨身物品。且備有明亮珊瑚紅、灰調淺藍的配色選擇。

新加坡時尚品牌PEDRO本季包款結合金屬搭扣五金和抓皺皮質紋理，背上後能輕鬆抓住大眾目光。圖／PEDRO提供
新加坡時尚品牌PEDRO本季包款結合金屬搭扣五金和抓皺皮質紋理，背上後能輕鬆抓住大眾目光。圖／PEDRO提供

呼應Y2K風潮的金屬色、鏡面效果的包包也會是秋冬的熱門選項，因此新加坡時尚品牌PEDRO本季包款結合金屬搭扣五金和抓皺皮質紋理，背上後能輕鬆抓住大眾目光。特別是結構感強烈的Helix皮革流浪包，餃型設計有著不容小覷的實用容量。Helix皮革單肩包使用短背帶時可以是腋下包，換上長背帶變為率性斜背包，多種背法賦予豐富造型。而Chain皮革錢包可拆卸的鍊條設計，使用時散發不張揚低調奢華氣場。

agnès b. VOYAGE秋冬系列具季節感動物紋、蘇格蘭格紋，為包款打造出多變的個性樣貌。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE秋冬系列具季節感動物紋、蘇格蘭格紋，為包款打造出多變的個性樣貌。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE秋冬Neo Clasp系列珊瑚紅兩用包。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE秋冬Neo Clasp系列珊瑚紅兩用包。圖／agnès b.提供

Gianni Chiarini Marcella長毛大型托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Marcella長毛大型托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供

PEDRO Helix皮革單肩包，3,890元。圖／PEDRO提供
PEDRO Helix皮革單肩包，3,890元。圖／PEDRO提供

Gianni Chiarini Marcella圖騰絎縫托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Marcella圖騰絎縫托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella毛絨小型托特包，9,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Marcella毛絨小型托特包，9,900元。圖／Gianni Chiarini提供

PEDRO Helix皮革流浪包，4,890元。圖／PEDRO提供
PEDRO Helix皮革流浪包，4,890元。圖／PEDRO提供

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