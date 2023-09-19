盤點秋冬換季必備8大包包！銀色鏡面、毛絨和印花元素成熱門關鍵字

裝備好換季的造型了沒？別忘了，隨身帶的包包也要因應季節來變化！今年秋冬的袋包流行趨勢，不脱幾個重要元素，包括了延續Y2K風潮的金屬鏡面，以及復古氛圍的印花，或是視覺充滿溫暖感受的毛絨材質，都將成熱門關鍵字。

義大利輕奢品牌Gianni Chiarini自2020年推出Marcella Club系列袋包後，就憑藉實用性和跳脫性別、年齡拘束的率性風格，受到市場歡迎，躍升為品牌最熱賣的設計。這一季同樣沒有缺席，除了經典帆布與皮革材質，並有季節專屬的嶄新面料與色調。提供了人造皮草、毛海與麂皮、科技絨搭配米白、矢車菊藍與深紫。在方正輪廓上增添活潑細節，凸顯出每一款Marcella包包的特色。不僅如此，Gianni Chiarini還將源自山地服飾的拼接圖騰重新詮釋，打造科技印花面料，並飾以菱格絎縫，完成了Marcella圖騰絎縫托特包。

agnès b. VOYAGE秋冬系列除了中性色素面款式外，亦大量運用設計師Agnès拍攝的攝影作品Photoprints圖像印刷。圖／agnès b.提供

而說復古格調的印花，就不能忘記法國時尚品牌agnès b. VOYAGE秋冬系列，除了中性色素面款式外，亦大量運用設計師Agnès拍攝的攝影作品Photoprints圖像印刷，將氛圍感十足的景致與霓虹光影呈現於包面上；具季節感動物紋、蘇格蘭格紋，為包款打造出多變的個性樣貌。而值得一提的是全新Neo Clasp系列，靈感汲取自小巧的珠釦包（口金包），圓弧輪廓線條彰顯可愛俏皮氣質，搭配「ㄇ」字型拉鍊開口，可輕易收納拿取隨身物品。且備有明亮珊瑚紅、灰調淺藍的配色選擇。

新加坡時尚品牌PEDRO本季包款結合金屬搭扣五金和抓皺皮質紋理，背上後能輕鬆抓住大眾目光。圖／PEDRO提供

呼應Y2K風潮的金屬色、鏡面效果的包包也會是秋冬的熱門選項，因此新加坡時尚品牌PEDRO本季包款結合金屬搭扣五金和抓皺皮質紋理，背上後能輕鬆抓住大眾目光。特別是結構感強烈的Helix皮革流浪包，餃型設計有著不容小覷的實用容量。Helix皮革單肩包使用短背帶時可以是腋下包，換上長背帶變為率性斜背包，多種背法賦予豐富造型。而Chain皮革錢包可拆卸的鍊條設計，使用時散發不張揚低調奢華氣場。

agnès b. VOYAGE秋冬系列具季節感動物紋、蘇格蘭格紋，為包款打造出多變的個性樣貌。圖／agnès b.提供

agnès b. VOYAGE秋冬Neo Clasp系列珊瑚紅兩用包。圖／agnès b.提供

Gianni Chiarini Marcella長毛大型托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供

PEDRO Helix皮革單肩包，3,890元。圖／PEDRO提供

Gianni Chiarini Marcella圖騰絎縫托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella毛絨小型托特包，9,900元。圖／Gianni Chiarini提供