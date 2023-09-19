德誼數位公布iPhone 15這樣買最划算 開賣搶頭香1元加購Apple Watch

iPhone 15系列上週五開放預購瞬間秒殺，德誼數位Data Express統計預購狀況，iPhone 15 Pro原色鈦金屬呼聲最高，有將近4成消費者選擇；而容量方面，有5成以上的民眾選擇256GB的機型。德誼數位也調查了民眾換機的最大誘因，2成的民眾對於新機特色最有感的都是全系列換上USB-C充電孔；此外，打算購買iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max的消費者，其中2成是受到Pro系列採用鈦金屬材質設計的特色所吸引。

德誼數位今年首次獲得Apple指定授權線上預購新機經銷商，特別推出豐富活動及多元服務的「5新級體驗」，同時提供豐富的周邊配件給消費者多樣化的選擇，提供消費者於購買新機時能享有眾多優惠與完善的一站式購機服務，包含購機的保固、搭配的周邊、售後的維修等。9月22日新機開賣首日早上8點至11點，於網路門市下訂限量iPhone 15系列新機，即可享當日速配送到家，10月底前下單再抽1,000元購物金。此外，購買iPhone 14系列商品，則送回饋禮500元，不限金額下單，再送配件購物金200元。為吸引新會員加入，德誼數位另推出凡首次入會即贈100元購物金，若使用App註冊再加碼贈50元。

想要舊換新省更多的民眾，持iPhone 13系列手機至指定門市，還享有加碼回饋15%折抵金，最高可折扣高達26,450元。搭配新機則是推出包含5G門號優惠折抵、延長保固方案，亦全新推出易即通尊享禮包，價值1,299元，會員可享1年科技易即通專屬顧問服務、維修到府收送1次，再贈尊享購物金500元。使用無卡分期買iPhone滿額現折1,500元，全支付消費可於德誼獨立門市、3C門市享回饋全點最高1,150點。看好MagSafe周邊商機，今年德誼數位也引進更多MagSafe周邊商品，套餐最高現省2,240元，搭購保護殼及保護貼贈PD快速充電組或科技易即通2選1。即日起至12月31日止，至德誼數位Apple授權維修中心，購買適用於iPhone或Mac系列的AppleCare+服務專案，還可以優惠價加購原廠配件或獲得到府收送免運費抵用券1張。

看好今年換機熱潮，德誼數位也將在9月22日新機開賣當天於三創生活門市祭出搶頭香活動，當日購買新機的頭香消費者，可用1元加購最新發表、價值14,500元的Apple Watch Series 9，前2至50名完成購機者，亦可參加幸運扭蛋送好禮的活動，獎項包含1元加購AirPods Pro（第2代）、HomePod mini、Lycander三合一多功能充電器等熱銷周邊配件。