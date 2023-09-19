外籍郵輪旅客將達疫情前9成 明年還有2郵輪以台為母港

疫後來台靠泊郵輪復甦快速，截至9月17日郵輪來台靠泊已達252艘次，進出港旅客約42.3萬人次。交通部預估，今年底前郵輪來台將超過300艘次，進出港旅客可達50萬人次，恢復至疫情前2019年約5成，其中外籍旅客預估將有14萬人，恢復至疫情前近9成；除了現有的名勝世界郵輪，明年地中海榮耀號、挪威郵輪奮進號也將以台灣為母港經營日韓航線。

交通部航政司表示，今年郵輪來台靠泊已達252艘次（母港140艘次、掛靠港112艘次），其中高雄港106艘次、基隆港100艘次、澎湖港36艘次、花蓮港10艘次，今年搭乘郵輪來台外籍旅客中，港澳旅客約占4成、歐美旅客約占3成，日本旅客約占2成，外籍旅客復甦快速主要受惠於名勝世界郵輪今年首次以高雄港與香港為雙母港。

航政司指出，傳統郵輪母港操作是以國人搭乘郵輪出國旅遊為主，疫後雙母港經營模式，讓外籍旅客搭乘郵輪抵達台灣下船入境後，可在台停留多天，之後再搭乘飛機或郵輪離境，相比傳統郵輪行程，旅客登岸只停留5至8小時，不僅延長了旅客在台觀光時間，也延伸旅遊足跡至其他城市。

航政司表示，2019年來台郵輪創下667艘次歷史新高，進出港郵輪旅客達105萬人次，其中外籍旅客約16萬人。根據港務公司郵輪來台預報統計資料，明年郵輪來台接近450艘次，將可恢復至疫情前近7成，除名勝世界郵輪規劃將持續營運高雄－香港雙母港，地中海榮耀號也規劃在明年第一季行駛基隆－日本雙母港航線，挪威郵輪奮進號預定於明年6月起以基隆及高雄為母港，經營台日韓航線及跳島行程。