補班日提神！萊爾富限時4天推「特濃美式咖啡買7送5、特濃拿鐵買7送4」
迎接即將到來的國慶4天連假，將於10月9日調整休假1日，因此本周六（9月23日）也是今年最後一個「補班補課日」。為撫慰補班、補課族的心情，萊爾富9月20日至10月17日推出新品嘗鮮優惠，新上市的Hi Café大杯冰／熱巧克力歐蕾活動期間享新品嚐鮮價39元，另9月21日至9月24日限時4天於Hi-Life VIP App「整買零取」推出Hi Café系列特濃美式咖啡同品項買7送5、特濃拿鐵咖啡同品項買7送4。
萊爾富9月21日至9月24日於Hi-Life VIP App「整買零取」推出Hi Café系列特濃美式咖啡同品項買7送5、特濃拿鐵咖啡同品項買7送4，商品包含售價55元的Hi Café大杯冰／熱特濃美式咖啡、售價65元的Hi Café大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡，優惠最低下殺5.8折起，不僅同品項可冰、熱任選，可兌換期限更長達85天，還可跨店取、分批領、轉贈好友。
歡慶即將到來的教師節，萊爾富9月26日至9月28日限時3天祭出指定咖啡、糖果巧克力、飲品、沖調等商品最低下殺5折起，像是單件售價35元的可口可樂纖維+600mL，活動期間享買1送1；Hi Café大杯冰特調咖啡（原價50元）單杯只要35元。
此外，萊爾富更祭出「夏末感謝祭」犒賞會員，9月20日至10月17日會員於萊爾富指定消費單筆滿200元（排除線上刷卡消費）送200元滿額購物金，單筆消費得累贈，每名會員手機最高上限得1,200元滿額購物金（購物金消費金額排除特定商品，詳情可上萊爾富官網查詢）。
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