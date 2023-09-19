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RIMOWA聯名Tiffany行李箱現身 開賣日期、價格完整曝光

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
一如先前預測，RIMOWA聯名Tiffany & Co.系列，帶來珠寶收納箱 登機箱與隨身包，皆採限量推出。圖／Tiffany & Co.提供
一如先前預測，RIMOWA聯名Tiffany & Co.系列，帶來珠寶收納箱 登機箱與隨身包，皆採限量推出。圖／Tiffany & Co.提供

RIMOWA聯名Tiffany & Co.系列登機箱、隨身包現身了！一如先前預測，兩大品牌跨界合作，帶來珠寶收納箱 登機箱與隨身包，皆採限量推出，而且價格再次創下RIMOWA的新高，台灣上市日期與訂價也隨之公開。

RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列中的珠寶收納箱亮點在於「Rock Cut」 工藝藉以致敬品牌傳奇設計，鑽石切面圖案與RIMOWA招牌溝槽式設計及鋁鎂合金材質相得益彰，帶來新奇有趣的觸覺體驗。 獨特的 「Rock Cut」 設計在德國採用鋁刷工藝精心打造而成，圖案中鐫刻標誌性的「T」型圖案，再次致意Tiffany & Co.品牌風格。不僅如此，聯名珠寶收納箱還將Tiffany Blue®色調運用於內部、把手和封條設計。

RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列珠寶收納箱，15萬9,300元。圖／Tiffany & Co.提供
RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列珠寶收納箱，15萬9,300元。圖／Tiffany & Co.提供

另外，RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱同樣採用 「Rock Cut」 工藝打造精細圖案，並以Tiffany Blue®色調點綴這款登機箱的把手、皮革行李掛牌和輪子。 登機箱內部設計也沿用這一經典色調，包括Tiffany Blue®束帶以及飾有兩家品牌標誌的皮革細節。而RIMOWA x Tiffany & Co. 限量聯名系列隨身包採用聚碳酸酯材質呈現Tiffany Blue®色調內部有六個隔層設計便於攜帶與收納出行途中的物品。外觀同樣處處體現聯名細節，中央刻有 RIMOWA和Tiffany & Co.品牌標誌，兩側則是Tiffany Blue®色調的精緻皮帶。三款聯名作品將於2023年9月26日上市，登機箱定價11萬8,500元、珠寶收納箱定價15萬9,300元，而隨身包則是73,500元。

RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱，11萬8,500元。圖／Tiffany & Co.提供
RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱，11萬8,500元。圖／Tiffany & Co.提供

RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列隨身包，73,500元。圖／Tiffany & Co.提供
RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列隨身包，73,500元。圖／Tiffany & Co.提供

RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列珠寶收納箱，15萬9,300元。圖／Tiffany & Co.提供
RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列珠寶收納箱，15萬9,300元。圖／Tiffany & Co.提供
RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱，11萬8,500元。圖／Tiffany & Co.提供
RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱，11萬8,500元。圖／Tiffany & Co.提供
RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列隨身包，73,500元。圖／Tiffany & Co.提供
RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列隨身包，73,500元。圖／Tiffany & Co.提供

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