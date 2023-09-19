正反都是無條件的愛！寶格麗Roma Amor全新定情鑽戒

源自羅馬的寶格麗（BVLGARI）今年Wonders of Love形象企劃，鼓勵人們鼓起勇氣，與所愛的對象共譜真摯情誼。這項形象企劃囊括一整年當中所有歡慶愛意的佳節，以各種形式的「愛」為主題；在此企劃下而推出的2023年全新Bridal婚戒珠寶形象，就透過「YOUR LOVE SET ME FREE」（愛讓人自由）的主題歌頌讓人掙脫枷鎖的真愛。

形象中聚焦年度Bridal新作Roma Amor。結合品牌發源之地 ─ 永恆之城羅馬（Roma）─ ，及Amor（即Roma四個字母反向拼音，同時也是拉丁文中的「愛」），Roma Amor透過簡潔有力的爪鑲單鑽設計，刻畫情人之間自由卻緊密的連結。形象照中從雋永的白金單鑽戒指Roma Amor，到代表兩個靈魂彼此結合的Incontro d’Amore，系列作品涵蓋了各種經典和獨特的訂婚戒指，包括靈感來自愛之城威尼斯的Torcello，以及以令人聯想無盡波動的起伏造型許下永恆承諾的Infinito。 寶格麗推出全新Bridal系列婚戒Roma Amor。圖／寶格麗提供 寶格麗推出全新Bridal系列婚戒Roma Amor。圖／寶格麗提供 BVLGARI ROMA AMOR系列鑽石婚戒，鉑金鑲嵌1顆圓形明亮型切割鑽石約0.30克拉起、密鑲鑽石，價格視主鑽而定。圖／寶格麗提供 寶格麗推出全新Bridal系列婚戒Roma Amor。圖／寶格麗提供 BVLGARI Incontro d'Amore遇見愛系列鑽石婚戒，鉑金鑲嵌圓形明亮切割主鑽，全系列自0.20克拉起，側邊密鑲鑽石，價格視主鑽而定。圖／寶格麗提供 寶格麗推出全新Bridal系列婚戒Roma Amor。圖／寶格麗提供 BVLGARI ROMA AMOR系列鑽石婚戒，鉑金鑲嵌1顆圓形明亮型切割主鑽約0.30克拉起，價格視主鑽而定。圖／寶格麗提供 寶格麗推出全新Bridal系列婚戒Roma Amor。圖／寶格麗提供 寶格麗推出全新Bridal系列婚戒Roma Amor。圖／寶格麗提供 BVLGARI DEDICATA A VENEZIA Torcello系列鉑金婚戒，名稱來自於威尼斯瀉湖中的Torcello小島，鉑金戒台伸出四個弧形爪鑲，環抱明亮形切割單顆美鑽，價格視主鑽而定。圖／寶格麗提供