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生日幾歲送幾杯特調！高雄承億慶周年「套房1折開賣」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
承億酒店尊爵套房。圖／承億酒店提供
承億酒店尊爵套房。圖／承億酒店提供

高雄承億酒店即將迎來第一個周年慶，推出限時住房及餐飲多項優惠活動，包含26坪的雙人尊爵套房1折開賣、5,600元起，以及壽星幾歲、招待幾隻蝦或幾杯特調SHOT等餐飲活動。

與高雄市立圖書館總館共構的高雄承億酒店，以「亞洲新灣區的文化客廳」為定位發展出全新形態的城市度假村，共有208間客房、風格SPA、獨立書店、高空健身房及8間主題餐廳，最具知名的，是24樓可將西子灣夕陽美景盡收的高空透明無邊際泳池。

周年慶活動中，主打最受歡迎的「尊爵套房」，室內26坪、擁有獨立客廳、大片窗景、豐富mini bar及國際知名品牌備品，即日起訂房至9月30日(可入住日期為9月1日至10月15日)、原價每晚56,000元，周年慶一折特價5,600起，可享925元加購「貳陸日全食自助早餐」兩客與冰品兩份(價值1,750元)」；加價1,925元可加購「貳陸日全食自助早餐兩客＋両鍋極上鍋物880元單人套餐兩客」或「澄藝SPA 舒活岩盤浴美妍護理(價值2,420元)」方案二選一。

位於承億酒店B1的両鍋極上鍋物也為壽星們獻上「生日幾歲，送幾隻蝦！」，只要當日壽星出示身份證件，即贈送與歲數相同數量的鮮蝦；位於27樓的BAR KAO，也是高雄最高且360度、營業時間最晚的環景義式餐酒館，同步推出「當日壽星幾歲生日，就送幾杯特調Shot」，須出示身分證件，平日包廂消費滿萬再加碼送氣泡酒。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

位於承億酒店的26樓的貳陸日全食餐廳，主打無國界美饌，推出9月當日壽星用餐加1元、即贈「夢獸憨吉白日夢抱枕」乙顆 (限午餐/晚餐餐期、須出示身分證件、限13歲以上)，並加碼9月每周一到周四於晚餐時段、第二位用餐享925元優惠。

相關資訊可查官網：https://www.taiurbanresort.com.tw/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

承億酒店25樓大廳閱讀廣場。圖／承億酒店提供
承億酒店25樓大廳閱讀廣場。圖／承億酒店提供
承億酒店両鍋極上鍋物推出壽星優惠，壽星幾歲生日送幾隻蝦。圖／承億酒店提供
承億酒店両鍋極上鍋物推出壽星優惠，壽星幾歲生日送幾隻蝦。圖／承億酒店提供

酒店 周年慶 身分證

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