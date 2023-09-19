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Bright合體孫興慜現身Burberry 2024SS 歸來仍是年少

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry品牌中隱藏的「Berry」字樣，變成大量印花，出現在各式女裝中，成為另類的圖騰印花。圖／Burberry提供（合成圖）
Burberry品牌中隱藏的「Berry」字樣，變成大量印花，出現在各式女裝中，成為另類的圖騰印花。圖／Burberry提供（合成圖）

Burberry昨日於倫敦發表了2024春夏系列，由新任創意總監Daniel Lee操刀，帶來約60套男女時裝。除了有品牌好友孫興慜、泰國明星Bright到場並合影，全數時裝在保有Burberry傳統元素如風衣、格紋的基礎上，聚焦於藍色、莓果、金屬風格等細節，展現出品牌歷經53年以來歷久不衰的街頭活力。

綜觀全體時裝，展現了結構性的破壞：不規則、不對稱、鏤空。Burberry經典的Trench Coat的腰線重心被全部「放低」：腰帶的位置下修到正常的腰線以下，鬆動了制式、傳統的想像。前一季發表「騎士包」（Knight Bag）上的全新設計金屬扣環卡楯從3D「降頻」回到了2D，以插畫形式，出現在男裝、女裝、夾克、外套等不同單品。

Burberry經典的格紋猶在，時而低調出現在風衣外套的翻領內側，又或是具現在寬大間距的無袖背心上。花卉圖案、長流蘇為新一季的Burberry女性帶來多款合身的長洋裝，而且確定可以不隨季度更迭、成為實穿也長（常）穿的commercial piece。

最後一套壓軸男模更直接赤露半身，讓人更聚焦在Burberry藍色長褲、與其上宛如拳擊冠軍的超寬皮腰帶。仔細一瞧：金屬扣頭上正為一枚超大立體的「戰馬騎士（Equestrian Knight Device , EKD）」圖騰，帶點輕微粗暴但優雅，也像無聲中宣言：Burberry在出走50餘年後的2023/2024，歸來仍是年少。

品牌大使Bright Vachirawit，出席了昨日Burberry 2024春夏發表。圖／Burberry提供
品牌大使Bright Vachirawit，出席了昨日Burberry 2024春夏發表。圖／Burberry提供
百花齊放的花卉圖騰，為2024春夏Burberry賦予了鮮豔、女性印象。圖／Burberry提供（合成圖）
百花齊放的花卉圖騰，為2024春夏Burberry賦予了鮮豔、女性印象。圖／Burberry提供（合成圖）
最後一套壓軸的男裝，男模赤裸上身，秀出腰際超寬大的EKD戰馬騎士腰帶，讓歷經53年時光的英倫品牌，再現血氣方剛的年少活力。圖／Burberry提供
最後一套壓軸的男裝，男模赤裸上身，秀出腰際超寬大的EKD戰馬騎士腰帶，讓歷經53年時光的英倫品牌，再現血氣方剛的年少活力。圖／Burberry提供
去年新推出的騎士包金屬元素，本季轉印成2D插畫元素，變成女裝或男裝印花。圖／Burberry提供（合成圖）
去年新推出的騎士包金屬元素，本季轉印成2D插畫元素，變成女裝或男裝印花。圖／Burberry提供（合成圖）

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