3大樂園萬聖齊尖叫！「月娥」免費遊義大 BT21來快閃

萬聖節搞鬼氣氛最驚悚之處，莫過各大樂園；強調「全台最大萬聖慶典」的六福村墓碑鎮已陰森登場，LINE FRIENDS旗下風靡全球人氣明星「BT21 宇宙明星」也在期間攜手合作，除有限定拍照打卡點、紀念商品快閃店，還有三款萬聖期間限定套票，每款套票組內含六福村當日入園門票、BT21主題限定商品，優惠價1,299~1,499元。

六福村墓碑鎮開幕首周就引上萬人入園朝聖，提前感受萬聖節氣氛。今年園區活動再升級，除了必看的百鬼活屍遊行，還重金邀請美國達人秀特技「折骨舞」表演，顛覆傳統衝擊視覺感官。每日限額的「百年骨宅」鬼屋體驗，提心吊膽的走入陰暗密室裡，隨時迎接嚇死人不償命的鬼怪，嘗試在緊張萬分的情況下解開謎題，再從猛鬼手中死裡逃生；揪伴同遊，一起在墓碑鎮「群魔亂舞」大秀創意的鬼樣子，盡情搞怪還可免費暢玩，報名至11/19，額滿為止。

「義大萬聖月」也提前開啟萬聖節搞鬼氣氛，9/20起每日下午15:30萬聖遊行「女巫黑卡蒂的救贖」登場，可見盔甲大義跟女巫黑卡蒂高舉火炬，施展強大的魔法招喚火精靈，解救誤闖陰暗小鎮而被惡靈纏身的人們，治癒所有的惡靈。女巫聯萌也持續尋找新成員，9/29至10/1中秋連假期間，姓名為「月娥」憑證免費入園，兩大一小親子入園優惠1,250元。全新升級的「5D鬼船」10/1起徵求第99位乘客；10月每個周末還有荒糖女巫出沒。

10/7下午16:30由「義大萬聖趴」揭開全台最「驚」彩的萬聖序幕，震撼全場的火山夜秀更不可錯過。即起於義大遊樂世界網路商城購買萬聖趴星光雙人套票特價500元，再抽萬豪酒店萬元住宿券。

遠雄海洋公園即日起至10/31也搖身一變成了萬聖狂歡城，包括每日一場、季節限定版的主題大秀「尖叫吧！美花鬼怪盛會」遊行，骷髏皇后帶著盛妝打扮的鬼怪們揭開一場神秘的萬聖派對；此外，還有不定期的驚喜快閃活動、萬聖慶典街頭表演，瘋狂血腥廚師也端出了驚人料理。萬聖期間，骷髏MAN大鬧園內的探險島水族館，推出每日兩場的「萬聖骷髏MAN餵食秀」。