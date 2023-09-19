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黃金餐盤絕美亮相！喬治傑生秋冬銀雕暨珠寶登台展出

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
18K黃金餐盤，625萬元。圖／喬治傑生提供
18K黃金餐盤，625萬元。圖／喬治傑生提供

丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）年度秋冬銀雕暨珠寶藝展，將自2023年9月26日起至29日止於台中大遠百3F喬治傑生珠寶名品店登場，今年以象徵豐收的「葡萄」為主題，刻畫品牌自新藝術時代起至今持續演進的美學軌跡，展品涵蓋豐富多樣的葡萄銀雕鉅作、葡萄古典藝術珠寶以及葡萄現代風格珠寶，首度展出的18K黃金餐盤以及由約翰羅德所設計的國王缽為展出亮點，可見經典符碼的源起誕生、蓬勃發展與蛻變新生。

品牌創辦人喬治傑生於1918年所設計的「葡萄高腳果缽」，不僅是新藝術時期的代表作，果缽上纍纍垂掛的成串葡萄裝飾，更一躍成為品牌的經典符碼，除了百年來廣泛地裝飾在各式銀雕創作上，更於2010年演化蛻變為全新型態的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄珠寶。

定價逾600萬的18K黃金餐盤直徑約318毫米，為喬治傑生大師於1905年親手設計，以其早年創作Bloosom木蘭花2A茶壺為靈感，生動的花卉紋飾結合鏤空設計結構於圓盤邊緣三處細膩裝飾，讓人想起壺蓋上精巧的木蘭花苞，洋溢新藝術時期的自然風格之美。

「國王缽」是約翰羅德於1917年所設計的銀雕藝作，顧名思義，原為獻給瑞典國王的首件禮物，匯聚新藝術的繁複之美與裝飾藝術所要求的對稱與平衡。高達40公分的國王缽以鏤空的銀葉片、銀 珠、花朵作為基底支柱，拱起整個銀碗，缽體裝飾喬治傑生著名的鎚痕工藝。

編號139葡萄剪刀，30,000元。圖／喬治傑生提供
編號139葡萄剪刀，30,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES月光葡萄古典藝術系列純銀紫水晶項鍊，64,600元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES月光葡萄古典藝術系列純銀紫水晶項鍊，64,600元。圖／喬治傑生提供
編號250A國王缽，220萬元。圖／喬治傑生提供
編號250A國王缽，220萬元。圖／喬治傑生提供
編號407A葡萄銀壺，55萬元。圖／喬治傑生提供
編號407A葡萄銀壺，55萬元。圖／喬治傑生提供
編號100葡萄酒瓶塞，43,000元。圖／喬治傑生提供
編號100葡萄酒瓶塞，43,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列純銀手鐲，11,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列純銀手鐲，11,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列，18K黃金鑲鑽戒指，77,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列，18K黃金鑲鑽戒指，77,000元。圖／喬治傑生提供
18K黃金餐盤，625萬元。圖／喬治傑生提供
18K黃金餐盤，625萬元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES月光葡萄古典藝術系列純銀紫水晶耳環，25,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT GRAPES月光葡萄古典藝術系列純銀紫水晶耳環，25,000元。圖／喬治傑生提供
葡萄酒瓶墊，28萬元。圖／喬治傑生提供
葡萄酒瓶墊，28萬元。圖／喬治傑生提供
編號264A葡萄高腳果缽，48萬元。圖／喬治傑生提供
編號264A葡萄高腳果缽，48萬元。圖／喬治傑生提供
編號264A葡萄高腳果缽，48萬元。圖／喬治傑生提供
編號264A葡萄高腳果缽，48萬元。圖／喬治傑生提供
編號543葡萄立架，43萬元。圖／喬治傑生提供
編號543葡萄立架，43萬元。圖／喬治傑生提供
編號357葡萄酒瓶冰鎮酒桶，290萬元。圖／喬治傑生提供
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