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黃金餐盤絕美亮相！喬治傑生秋冬銀雕暨珠寶登台展出
丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）年度秋冬銀雕暨珠寶藝展，將自2023年9月26日起至29日止於台中大遠百3F喬治傑生珠寶名品店登場，今年以象徵豐收的「葡萄」為主題，刻畫品牌自新藝術時代起至今持續演進的美學軌跡，展品涵蓋豐富多樣的葡萄銀雕鉅作、葡萄古典藝術珠寶以及葡萄現代風格珠寶，首度展出的18K黃金餐盤以及由約翰羅德所設計的國王缽為展出亮點，可見經典符碼的源起誕生、蓬勃發展與蛻變新生。
品牌創辦人喬治傑生於1918年所設計的「葡萄高腳果缽」，不僅是新藝術時期的代表作，果缽上纍纍垂掛的成串葡萄裝飾，更一躍成為品牌的經典符碼，除了百年來廣泛地裝飾在各式銀雕創作上，更於2010年演化蛻變為全新型態的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄珠寶。
定價逾600萬的18K黃金餐盤直徑約318毫米，為喬治傑生大師於1905年親手設計，以其早年創作Bloosom木蘭花2A茶壺為靈感，生動的花卉紋飾結合鏤空設計結構於圓盤邊緣三處細膩裝飾，讓人想起壺蓋上精巧的木蘭花苞，洋溢新藝術時期的自然風格之美。
「國王缽」是約翰羅德於1917年所設計的銀雕藝作，顧名思義，原為獻給瑞典國王的首件禮物，匯聚新藝術的繁複之美與裝飾藝術所要求的對稱與平衡。高達40公分的國王缽以鏤空的銀葉片、銀 珠、花朵作為基底支柱，拱起整個銀碗，缽體裝飾喬治傑生著名的鎚痕工藝。
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