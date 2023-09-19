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滿額送杯墊！麥當勞「大紅袍香麻炸鷄腿」只賣35天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞自9月20日起，限時推出新品「大紅袍香麻炸鷄腿」。圖／麥當勞提供
麥當勞自9月20日起，限時推出新品「大紅袍香麻炸鷄腿」。圖／麥當勞提供

麥當勞自9月20日起，將限時推出新品「大紅袍香麻炸鷄腿」，藉由大紅袍花椒醬的提味，帶來辛香微麻的滋味。另外於麥當勞歡樂送訂餐滿350元，即可獲得「暖心杯墊」1個，共有4款造型接力登場。

9月20日至10月24日期間限時登場的「大紅袍香麻炸鷄腿」，選用原味麥脆鷄腿，經過三道裹粉、五道翻滾，先烤後炸的手法，再裹上由紅花椒大紅袍結合多種香料調製而成的大紅袍花椒醬，堆疊出香、麻、辛的豐富風味。單點2塊140元；經典套餐205元。針對foodpanda、UberEats也提供限定套餐，「大紅袍香麻炸鷄腿薯爽餐」內含2塊炸雞、大薯、4塊麥克鷄塊、中飲，每份299元；「大紅袍香麻炸鷄腿瓜瘋餐」內含2塊炸雞、金黃地瓜條、4塊麥克鷄塊、中飲，每份299元。

9月20日起至10月24日，歡樂送限時推出滿額送。凡於「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿350元，即可獲得限量「暖心杯墊」1個。共有4款造型，9月20日率先推出「經典大麥克」、「歡聚可樂」，9月27日「人氣薯條」、「暢快雪碧」接力登場。

針對LINE官方帳號，9月20日至10月3日也有咖啡量購優惠，「經典美式咖啡(冰/熱)」買5送3，量購價240元，現省144元。「經典那堤(冰/熱)」買4送2，量購價300元，現省150元。9月27日至10月3日，也有4款獨家套餐，每套99～109元，現省43～73元。

「大紅袍香麻炸鷄腿」單點2塊140元，另有不同套餐搭配。圖／麥當勞提供
「大紅袍香麻炸鷄腿」單點2塊140元，另有不同套餐搭配。圖／麥當勞提供
「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿350元，即可獲得限量「暖心杯墊」1個，共有4款造型。圖／麥當勞提供
「麥當勞歡樂送」網路訂餐滿350元，即可獲得限量「暖心杯墊」1個，共有4款造型。圖／麥當勞提供
「大紅袍香麻炸鷄腿」使用大紅袍花椒醬調味，帶來香麻滋味。圖／麥當勞提供
「大紅袍香麻炸鷄腿」使用大紅袍花椒醬調味，帶來香麻滋味。圖／麥當勞提供

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