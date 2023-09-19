亞洲50最佳餐廳MUME上新菜 用餐再贈威士忌聯名月餅

由主廚林泉 (Richie Lin）所創辦的MMHG湘樂餐飲集團旗下之新歐式摩登料理餐廳「MUME」，是唯一進入「2023年亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」前50名榜單的台灣餐廳。本季「MUME」結合在地與永續食材，即日起推出3道秋季新菜，更同時與蘇格蘭威士忌品牌格蘭多納（GlenDronach）聯名合作，推出限量350組「MUMExGlenDronach珍稀雪莉典藏月餅禮盒」。

凡9月21日至28日期間到「MUME」用餐，即贈「MUMExGlenDronach珍稀雪莉典藏月餅禮盒」（每組價值3,990元）；2人用餐贈送1組、4人用餐贈送2組，5人以上用餐贈送3組。

3道秋季新菜將秋時豐美果物入饌，運用法式料理手法，詮釋豐厚秋味。「每日鮮魚、酸菜魚湯、茴香」以每日鮮魚作為主體，搭配酸菜魚湯，點綴時蘿油再放上煙燻淡菜，凸顯新鮮飽滿的成熟風味，清脆酸香的茴香頭，為菜式增添多層次口感。

「醃漬鰹魚、紫蘇梅、香料油」運用香料、辣椒與羅勒等色彩濃烈的風味油暈染盤飾，醃漬鰹魚口感厚實，上方洋蔥、紫蘇梅與洛神花擁有優雅酸度，每一口都保有潤滑且清爽的食感。

「文昌雞、桔醬、南瓜」以三種型態來展現文昌雞的細緻風味，低溫烹調肉質輕盈、緊裹雞腿肉與馬告所製作的肉丸，帶來細緻芳香的野味元素，搭配南瓜與醬汁一同品嘗，馥郁香氣飽滿綿長，展現秋日的溫潤舒心。

「MUME」視為核心價值的「在地」與「永續」，也從菜單延伸至中秋月餅。這次與雪莉桶專家格蘭多納(GlenDronach) 攜手合作，共同推出「威士忌奶皇流心月餅」，選用味道濃郁且飽滿的台灣屏東頂級紅土鹽漬鴨蛋，搭配單一麥芽威士忌製作，打造出散發雪莉桶香氣的頂級卵黃內餡。

「MUMExGlenDronach珍稀雪莉典藏月餅禮盒」包含6顆威士忌奶皇流心月餅，以及3款格蘭多納12年、18年、21年珍稀迷你酒（各50毫升）；除了向200年的精緻威士忌工藝致敬外，也讓食客在團聚賞月的美好佳節時分，同時享用到富饒酒香的月餅饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「威士忌奶皇流心月餅」選用台灣屏東頂級紅土鹽漬鴨蛋，搭配單一麥芽威士忌製作。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。 MUME是唯一進入「2023年亞洲50最佳餐廳」前50名榜單的台灣餐廳。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。 文昌雞、桔醬、南瓜。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。

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