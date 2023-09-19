快訊

不只有獨特定向破片彈頭 天弓三型飛彈連黑橘塗裝都講究

安謀美國上市 謝金河：孫正義又找到人生新目標

規模6.8強震無感被國家警報嚇壞 氣象署：太遠 精準度下降

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲50最佳餐廳MUME上新菜 用餐再贈威士忌聯名月餅

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「MUMExGlenDronach珍稀雪莉典藏月餅禮盒」限量350組。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
「MUMExGlenDronach珍稀雪莉典藏月餅禮盒」限量350組。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。

由主廚林泉 (Richie Lin）所創辦的MMHG湘樂餐飲集團旗下之新歐式摩登料理餐廳「MUME」，是唯一進入「2023年亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」前50名榜單的台灣餐廳。本季「MUME」結合在地與永續食材，即日起推出3道秋季新菜，更同時與蘇格蘭威士忌品牌格蘭多納（GlenDronach）聯名合作，推出限量350組「MUMExGlenDronach珍稀雪莉典藏月餅禮盒」。

凡9月21日至28日期間到「MUME」用餐，即贈「MUMExGlenDronach珍稀雪莉典藏月餅禮盒」（每組價值3,990元）；2人用餐贈送1組、4人用餐贈送2組，5人以上用餐贈送3組。

3道秋季新菜將秋時豐美果物入饌，運用法式料理手法，詮釋豐厚秋味。「每日鮮魚、酸菜魚湯、茴香」以每日鮮魚作為主體，搭配酸菜魚湯，點綴時蘿油再放上煙燻淡菜，凸顯新鮮飽滿的成熟風味，清脆酸香的茴香頭，為菜式增添多層次口感。

「醃漬鰹魚、紫蘇梅、香料油」運用香料、辣椒與羅勒等色彩濃烈的風味油暈染盤飾，醃漬鰹魚口感厚實，上方洋蔥、紫蘇梅與洛神花擁有優雅酸度，每一口都保有潤滑且清爽的食感。

「文昌雞、桔醬、南瓜」以三種型態來展現文昌雞的細緻風味，低溫烹調肉質輕盈、緊裹雞腿肉與馬告所製作的肉丸，帶來細緻芳香的野味元素，搭配南瓜與醬汁一同品嘗，馥郁香氣飽滿綿長，展現秋日的溫潤舒心。

「MUME」視為核心價值的「在地」與「永續」，也從菜單延伸至中秋月餅。這次與雪莉桶專家格蘭多納(GlenDronach) 攜手合作，共同推出「威士忌奶皇流心月餅」，選用味道濃郁且飽滿的台灣屏東頂級紅土鹽漬鴨蛋，搭配單一麥芽威士忌製作，打造出散發雪莉桶香氣的頂級卵黃內餡。

「MUMExGlenDronach珍稀雪莉典藏月餅禮盒」包含6顆威士忌奶皇流心月餅，以及3款格蘭多納12年、18年、21年珍稀迷你酒（各50毫升）；除了向200年的精緻威士忌工藝致敬外，也讓食客在團聚賞月的美好佳節時分，同時享用到富饒酒香的月餅饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「威士忌奶皇流心月餅」選用台灣屏東頂級紅土鹽漬鴨蛋，搭配單一麥芽威士忌製作。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
「威士忌奶皇流心月餅」選用台灣屏東頂級紅土鹽漬鴨蛋，搭配單一麥芽威士忌製作。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
MUME是唯一進入「2023年亞洲50最佳餐廳」前50名榜單的台灣餐廳。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
MUME是唯一進入「2023年亞洲50最佳餐廳」前50名榜單的台灣餐廳。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
文昌雞、桔醬、南瓜。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。
文昌雞、桔醬、南瓜。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供。

月餅 餐廳 中秋

延伸閱讀

台式月餅和廣式月餅哪個熱量比較高？一圖看懂月餅標示4要點

112年國慶酒來了！「OMAR、玉山高粱」國慶限定版開搶

月餅怎麼吃才不易胖？營養師：選糖少油脂低且分享不獨食

月餅發霉長白毛！館長親上火線反擊「早已認賠」：只有10顆出問題

相關新聞

iOS 17正式推出 這6大超好用新功能快更新嚐鮮

iOS 17今日正式推出，這次推出多個有趣又實用了新功能，包括展現個人風格的「聯絡人海報」、秒交換聯絡資訊的「NameD...

滿額送杯墊！麥當勞「大紅袍香麻炸鷄腿」只賣35天

麥當勞自9月20日起，將限時推出新品「大紅袍香麻炸鷄腿」，藉由大紅袍花椒醬的提味，帶來辛香微麻的滋味。另外於麥當勞歡樂送...

蘋果watchOS 10正式推出 這1手勢秒叫出全新操作介面

蘋果watchOS 10今日正式推出，最大特色就是加入了全新的「智慧型堆疊」介面，可在需要時立即顯示最常用或是有時效性的...

SUNMI宣美曬新鞋兼放送大長腿 網：很難把注意力集中在鞋上

這廣告又甜又辣！有著「小髒鞋」暱稱的義大利鞋履品牌Golden Goose近期推出全新Marathon休閒鞋，同樣找來品牌大使SUNMI宣美來詮釋。於是可見到形象廣告中，身穿休閒短上衣搭配幾乎讓下半身失蹤的超短褲，秀出細長腿演繹新鞋，讓網友看了也直呼「很難把注意力集中在鞋上」。

廣藝基金會《卡門》公益觀展 推動學生與西班牙國家舞團交流

廣藝基金會與聯合數位文創攜手推進國內芭蕾舞蹈學子國際化，邀請西班牙國家舞團藝術總監瓦昆・德魯茲（Joaquín De Luz），為學子導聆由該舞團來台演出的芭蕾舞鉅作《卡門》並觀演。

DAMIANI集團總裁專訪：亞洲女性都霸氣自己買珠寶！

象徵「義大利精湛工藝」的珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），在2022年疫情期間正式於台灣設立集團子公司，並於連續在麗晶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦