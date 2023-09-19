DAMIANI集團總裁專訪：亞洲女性都霸氣自己買珠寶！

象徵「義大利精湛工藝」的珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），在2022年疫情期間正式於台灣設立集團子公司，並於連續在麗晶精品、微風廣場開設品牌直營專賣店。DAMIANI至今仍由創辦人家族擁有，而旗下企業，除了自家創立的同名品牌DAMIANI，還包括「當代珠寶領導者」為自居的SALVINI、針對年輕族群而生的平價飾品品牌BLISS、創立於1840年的頂級珠寶品牌CALDERONI（目前專營天然裸鑽銷售），成立於1921年的VENINI藝術玻璃公司、以及義大利唯一的頂級珠寶暨高級鐘表連鎖通路ROCCA。

集團全球總裁Guido Grassi Damiani（以下簡稱Guido）為家族第三代，在90年代開始與弟妹接手家族事業並致力於國際化，使集團從不到50歐元的年營業額，快速增加到超過1.8億歐元的現今規模，員工數也自200人擴展到700多人。

趁著Guido造訪台灣期間，他與聯合報的讀者分享了DAMIANI如何從瓦倫扎（Valenza）的第一間小小的珠寶店，到如今橫跨全球的精品集團。他也透露，DAMIANI即將於台中開拓新點，而集團旗下備受頂級客戶喜愛的VENINI玻璃藝術品牌，也可望來台進行限時展覽。

聯合報：您生長於一個珠寶世家，是否就如人們想像，你們從小就玩珠寶長大？

Guido：沒錯！我們的發源地在瓦倫扎，在義大利西北部距米蘭一個小時車程之處，所有珠寶業的人都聚集於此。小時候家就住在公司辦公室樓上，所以我們放學下課就會去父母工作的地方把玩貴金屬和寶石，我3歲就跑去爸爸辦公室會學大人用放大鏡檢查鑽石，有照片為憑。

對我們來說，珠寶不僅只是一門生意；從出生開始，珠寶就是我們生活的一部分，我父母隨時都會談論工作，所以即使是度假他都會結合出差，例如我6、7歲第一次去到印度玩，過了兩天他說，好！我要去買鑽石了，所以我們就去了孟買。另一次我們要去玻利尼西亞的波拉波拉島度假，也要先陪他去大溪地買個珍珠。

聯合報：您記得人生的第一件珠寶嗎？

Guido：坦白說，因為珠寶是家族事業，你會覺得這全部都是你的（笑）。我只記得在我上大學時、剛開始幫家裡工作時父母給了我一枚小胸針，另一個是我非常小的時候，一塊金屬牌子上面鐫刻名字和血型等資訊，這就是我一生中收到的兩件珠寶。

聯合報：與自己的父母共事期間，學到最寶貴的一課是？

Guido：我父親是個夢想家，我可能夢想得比他更多，所以我擁有宏大的企圖和行動力。另一方面，我父親總是在尋找特別的東西，不論是在設計珠寶系列或在監督製作過程，他總是要求好還要更好，所以常常讓人感到挫折（笑）。當然他也常常會鼓勵大家一起努力，我想我學到的就是持續達到完美。

聯合報：你接手家族企業後，DAMIANI從一個品牌變成一個集團，您是如何開始跨足其他等不同產業的呢？

Guido：除了DAMIANI，我們還有其他珠寶品牌，主要是因為直到前幾年我們還是透過複合品牌店販售珠寶，為了能讓我們的合作夥伴能針對不同等級的客戶販售適合的商品，所以我們規劃DAMIANI為最高階的，再來還有一些比較入門的品牌。後來我們收購了義大利最大的珠寶鐘表連鎖通路ROCCA，當時除了覺得有機會扭轉狀態不佳的這個通路，我們也希望能為自己的品牌找到新的銷售管道並進駐一些義大利的其他城市，因為這些地方不適合開單一品牌的專賣店。所以透過ROCCA這個複合品牌店我們販售我們旗下所有品牌的珠寶，以及瑞士鐘表品牌如勞力士、百達翡麗、沛納海等... 如今我們是勞力士在義大利最大的零售夥伴。我們旗下還有水晶玻璃品牌VENINI，是義大利歷史最悠久的玻璃，1921年在威尼斯的Murano島上創立。因為VENINI，我們和Peter Marino、安藤忠雄等許多傑出的建築師合作設計，我們也從事B2B，為許多精品如Chanel、路易威登等精品專賣店製作水晶燈。

聯合報：勞力士日前宣布將收購全球最大的鐘表經銷商寶齊萊（BUCHERER）；DAMIANI同樣擁有品牌並曾收購通路，如今ROCCA也是勞力士在義大利的重要合作夥伴，您又如何看待這件事？

Guido：老實說這確實出乎大家的預料，但我相信目前也不會有什麼改變。其實寶齊萊和勞力士關係匪淺，交情超過百年，更何況寶齊萊先生年紀很大也沒有子嗣，他也是當今世上唯一一位當年和勞力士品牌創辦人Hans Wilsdorf親自交易過的人，所以雖然出乎意料，但至少目前沒有其他變化。再過5年、10年或許就比較難說了。

其實與其他大品牌相較，勞力士沒有開設自己的專賣店也是比較罕見的，例如我們ROCCA也有販售的品牌卡地亞、IWC等，都在經銷商之外也擁有自己專賣店。當然勞力士也說並無這樣的計畫。未來誰知道呢？

聯合報：珠寶與零售有許多相關，不過VENINI這個玻璃藝術品牌似乎又不同了，可否聊聊你們如何跨足這個非常不同的產業，而且它還遠在威尼斯？

Guido：確實一開始不容易，所以我們是靠著熱愛它的心意。因為我們喜歡這個品牌，我父母也收藏了許多VENINI。不過除此之外，VENINI與DAMIANI擁有許多共通點：首先，它們都是義大利高級手工製造，擁有許多歷史技藝的傳承；再來，它是精心製作的高級玻璃，所以和珠寶一樣，主要販售給願意花錢擁有獨特作品的消費族群；最後，銷售管道其實不會太遠，尤其是在亞洲，通常店舖都會開設在高級的百貨公司或購物中心裡的不同樓層。所以整體，相似之處比大家想像得更多。當然，畢竟是不同領域，我們也花了一些時間學習、了解、並做了一些調整，我們認為這家公司未來有很大的潛力。

聯合報：所以VENINI也有可能進台灣嗎？DAMIANI集團對於台灣的規劃又是如何？

Guido：會，不過目前DAMIANI是我們的主力品牌，會在DAMIANI展穩腳步之後。其實DAMIANI本來有在台灣有代理的合作夥伴，我們也相信台灣市場的潛力，所以如今我們設立自己的分公司，更可以比較放長遠地去投資、建立品牌形象、舉辦活動、宣傳等。台灣消費者懂精品、喜歡有傳承的故事、也在尋找與眾不同的作品，所以我們認為這是個好機會。 到現在為止是個很好的開始， 但我們的夢想不僅於此。

聯合報：不只台灣，其實DAMIANI也是在您的帶領之下開始進軍亞洲的。您有觀察到亞洲消費者有什麼的特質嗎？

Guido：亞洲對我們來說是一個很好的市場，因為亞洲消費者非常喜歡義大利製作的頂級手工品和優美的設計，這些都是我們的所擅長的，目前我們的主要市場是韓國和日本，中國現在也是剛結束代理、成立分公司，所以我們也在積極擴展，預計在今年內開設至少9家店。因為台灣也在這個區域內，我們也希望能善用我們在這個市場的共通資源，例如我們現在正在找適合的亞洲品牌大使，雖然每個國家略有不同，但亞洲的精品客群都有共通之處。

亞洲客戶的喜好其實和歐洲沒有太大差異，但和美國客戶很不同；美國消費者偏好「大」，品質和製作工藝對他們來說比較不重要。對歐洲人來說，高水準的義大利工藝是精品的基本門檻，亞洲客戶也重視這方面的資訊。但和歐洲很大不同的是，亞洲女性會為自己購買大件的珠寶，不會像歐洲女性等男性送，亞洲女性更加獨立！ 名模展示DAMIANI Masterpiece Belle Époque美好年代系列紅寶石高級訂製項鍊、耳環與鑽表。圖／台灣戴美安妮提供 DAMIANI Belle Époque高級訂製耳環，125萬元。圖／台灣戴美安妮提供 VENINI Fazzoletto Opalino藝術玻璃雙色花瓶。圖／台灣戴美安妮提供 DAMIANI集團全球總裁Guido Grassi Damiani。圖／台灣戴美安妮提供 DAMIANI Belle Époque手環。圖／台灣戴美安妮提供 VENINI藝術玻璃燈飾。圖／台灣戴美安妮提供 DAMIANI Belle Époque高級訂製珠寶形象圖。圖／台灣戴美安妮提供 DAMIANI Belle Époque美好年代十字架項鍊。圖／台灣戴美安妮提供

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