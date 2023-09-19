音樂餐廳「艾迪亞」傳奇搬上舞台 神秘美聲天后助陣

10月6日於台北城市舞台登場的《艾迪亞曾經在此》劇場音樂會，昨公布神秘嘉賓。有美聲天后之稱的齊豫，將登上舞台與吳楚楚、王治平、庾澄慶、黃仲崑、金智娟、張小雯等艾迪亞歌手齊聚，帶領觀眾以歌曲及戲劇，回到1970年代的台灣最傳奇音樂餐廳「艾迪亞」。

台北市忠孝東路四段60號，曾矗立著一間「艾迪亞民謠俱樂部(IDEA HOUSE)」」。在戒嚴時期壓抑、禁止在公共場合唱歌的時代下，一群充滿理想及才華的年輕人在艾迪亞用音樂表達人生，將這裡變成自由靈魂的集散地、民歌運動的前哨站與戒嚴時期的地下文化中心。包括飛碟唱片總裁吳楚楚、表演工作坊藝術總監賴聲川、在洛杉磯振興沒落美國爵士樂的陳家隆、歌手胡德夫、哈林、殷正洋、金智娟、王治平、童安格等，都曾在艾迪亞駐唱。

艾迪亞也是台灣民歌運動的孵化地，台下經常坐著是尚未啟動音樂生涯的羅大佑、蔡琴，以及畫家席德進等，都曾來此汲取取靈感、啟發藝術的靈魂。

齊豫憶起在艾迪亞駐唱的那段時光，表示當年自己才20歲，「我怯怯的走進一間位於忠孝東路四段，高手雲集的『歌棧』，沒多久後就知難而退。但⋯⋯這「曾經走進過」的事實，著實讓我偷偷驕傲了許久呢⋯⋯」

齊豫的亮相是在1978年暑假，當時她以學生身分參加歌唱比賽獲得台灣第二屆金韻獎冠軍、第一屆民謠風冠軍，成為當時所謂的校園民歌手。同一年，齊豫的首支單曲《鄉間的小路》收錄於《民謠風》第一輯，並於1979年發行第一張個人專輯《橄欖樹》。自此共出版中文和英文專輯各7張，並於1997年獲頒金曲獎最佳女演唱人。

由賴聲川帶領表演工作坊打造，首創舞台劇結合演唱會的《艾迪亞曾經在此》劇場音樂會，集結齊豫、庾澄慶、金智娟、黃仲崑、王治平、張小雯等知名音樂人，以及陳立恆、吳楚楚、雷壬鯤、陳家隆等來自海內外、各行各業等曾在艾迪亞駐唱的近30位歌手重磅回歸，以40首經典旋律，唱出不滅的青春與熱情。並結合屈中恆、周定緯、周宇柔等專業演員，以戲劇引領觀眾走入時光隧道，回到艾迪亞，感受劇場與音樂交織出的盛會，欣賞艾迪亞50年來的精彩故事。

●「艾迪亞曾經在此」詳情請洽：https://tixfun.com/UTK0201_?PRODUCT_ID=Q00ZOAV9 艾迪亞曾經在此宣傳海報。圖／表演工作坊提供

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