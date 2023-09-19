走跳世界／秋日楓紅 走讀伊豆半島

日本的「伊豆半島」以獨特的魅力，活躍於川端康成、三島由紀夫等文學巨擘的作品之中，另外「富士山」更是許多日本藝術作品的靈感泉源。有行旅「伊豆楓紅文學行旅」，順著季節時序，帶你追景而旅。

林水福帶路 文學裡的旅行美學

林水福教授為台灣讀者開啟了日本文學的任意門。圖／聯經出版提供

以伊豆半島為背景、最具知名度的文學作品，當屬諾貝爾文學獎得主川端康成的名著《伊豆的舞孃》。另外三島由紀夫 《獸之戲》以西伊豆的安良里做為舞台；尾崎紅葉《金色夜叉》的名場景就位於熱海，顯現出伊豆半島對於文人墨客的吸引力。

提及文人，就不可錯過從事日本文學翻譯近40年的日本語文學研究者林水福。自1986年首次翻譯遠藤周作的作品至今，林水福已成為台灣的遠藤周作研究專家，並在國內文壇占有一席之地。其他如川端康成，芥川龍之介、谷崎潤一郎、三島由紀夫等日本作家的作品，也藉由林水福的文筆，在台灣讀者眼前活了起來。有行旅本次精心安排的「伊豆楓紅文學行旅」，即是以伊豆為主軸，結合同樣是日本文學中極具代表性的「富士山」，由林水福領路，讓旅人一同走進日本的季節風景，體驗文學作品裡的旅行美學。

賞楓名所 走進名著場景

行程中所規畫的修善寺溫泉區，以修禪寺為中心，由弘法大師創建，已有超過1千2百年的歷史，乃是當地著名的賞楓名所。在《伊豆的舞孃》中，川端康成與舞孃就是在修善寺的街道上相遇，自此展開故事。在茶屋、小鋪、石板路，還有靈湯「獨鈷之湯」交織而成的背景中，旅客可以見證修善寺溫泉區的風華興衰。

距離修禪寺20分鐘車程的「虹之鄉」，園區種植超過2千棵楓樹，加上修善寺周邊的溫泉區中心，整體面積廣達2公頃，堪稱伊豆最大的楓林，也被視為靜岡第一賞楓名所。1910年，日本文學作家夏目漱石就曾入住修善寺溫泉的菊屋旅館治療胃潰瘍，為其作品風格改變的轉捩點。如今菊屋旅館已遷移至虹之鄉，並改建成「夏目漱石紀念館」，同樣是文學愛好者不可錯過之地。

行程中還安排箱根雕刻之森美術館、駿河灣渡輪、三保松原等不同景點，各有不同的美麗與特色。

「富士山世界遺產中心」的建築體與倒影，呈現正逆富士美景。圖／摘自靜岡縣富士山世界遺產中心官網

另外位於靜岡縣的「富士山世界遺產中心」，建築體以檜木製成，呈現倒圓錐狀，外觀就像一座倒立的富士山（逆富士）；透過前方水池倒影，則能欣賞到「正富士」，乃是普利茲克建築獎得獎之作，同樣是行程中一大亮點。

極致旅宿 日劇也來取景

為了帶給團員極致的住宿體驗，行程安排入住位於修善寺溫泉街的「宙 SORA渡月莊金龍旅館」。旅館一邊是熱鬧的古鎮街區，另一邊捱著山林而建，占地1.5萬坪，廣大庭園保有住客隱私，同時能享有迷人山景與修善寺溫泉街的景色。日劇《月薪嬌妻》就曾在此處取景。

日本平飯店的景觀無敵，窗外望過去可見富士山。圖／摘自日本平HOTEL

位於靜岡的丘陵地「日本平」，擁有絕佳地理位置與高度，在日本旅遊勝地百選中名列第一，更於2016年被列入「日本夜景遺產」。山頂上的「日本平 HOTEL」房內即可正面遠眺富士山、俯瞰駿河灣及靜岡夜景，因而擁有「風景美術館」之稱，同樣將為團員帶來精采的旅宿時光。日劇《華麗一族》也曾在此取景拍攝。

如果你想去

●「伊豆楓紅文學行旅」六天五夜的旅程，11╱26–12╱1

●旅程說明會，9月25日，林水福《日本文學裡的旅行》

報名請洽(02)8643-3905、8643-3926、8643-3517、8643-3543，或瀏覽有行旅官網：https://utravel.udn.com

商品推薦

udn討論區