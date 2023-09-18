看不懂LOEWE的奇幻場域沒關係！湯唯美又可愛很可以
隨著秋冬時裝陸續上市，各大品牌的形象廣告也都陸續曝光。LOEWE秋冬女裝廣告由英國著名時尚攝影師David Sims掌鏡拍攝，LOEWE全球品牌大使湯唯與Taylor Russell彷彿置身於怪異的現實環境中，在這猶如時間暫停的靜止空間，手拿鏡子、太陽眼鏡、可摺疊的Puzzle托特包及納帕小羊皮製成的Squeeze包，透過身體姿態及凝視呈現自我，虛幻的意境與秋冬系列宛如錯視藝術的模糊印花圖騰設計呼應。
而VALENTINO則請來星二代超模Kaia Gerber詮釋2023秋冬Black Tie（黑領帶）系列。在時尚攝影教父Steven Meisel的鏡頭下，擁有逆天超長辣腿的Kaia Gerber於紐約奧赫卡城堡中，散發不懼世俗眼光， 肆意張揚叛逆與自信風采，將曾經象徵著裝範式與男性力量的黑領帶轉化為邁向包容和自我表達變革的典範，為優雅與力量的經典象徵賦予新的生命力與內涵。
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