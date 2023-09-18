博物館要拚影音行銷 網紅合作成出路

影音時代來臨，博物館也要拚影音轉型，可透過網紅合作交流，擴大文化行銷！台灣博物館文教基金會董事長王時思18日於記者會如此表示。知名頻道「PanSci泛科學」知識長鄭國威也說，盼與博物館文化內容合作的影音內容能夠以趣味的方式傳遞更多知識。

台灣博物館文教基金會18日舉辦「跨域創作交流會」邀請多名Youtuber表達對博物館的看法，也邀請多位博物館工作人員闡述博物館的特色與故事，盼未來博物館與Youtuber能加深交流合作。

浪費時間看短影音

王時思表示，短影音有著快速傳播與高刺激的特性，更容易吸引民眾的注意力，所以博物館也應利用相同的模式來打造品牌特色，如透過培養博物館從業人員的創作能力，或者選擇與Youtuber合作等方式，發揮博物館更大的功能與影響力。

鄭國威致詞分享說，有句廢話是「每當你呼吸一分鐘，時間就過了60秒」，但現在應改成，「每看沒收穫的短影音60秒，時間就浪費了一分鐘」。他認為，應該讓品質好的影音作品成為主流，讓「良幣驅逐劣幣」，讓影片都能提供足夠的知識。

他指出，品質優良的影片就需要好的內容來源，而博物館就是優質內容的有趣來源，由博物館提供文物、知識等內容，並交由Youtuber發揮創意來進行推廣，就相當好的合作模式。但鄭國威也提醒，博物館尋找合作對象，最好是找對文化、歷史或科學有興趣的Youtuber，並尊重創作者的自由。

國際文化影集夯

國立台灣博物館典藏管理組助理研究員張安琪也分享，博物館的目標不是「藏諸名山」，而是知識大眾化，所以在數位時代，透過蒐集資料、創造話題的方式，也是博物館需要學習的重要功課。

她舉文化與影劇或電影結合的案例說，像是電視劇《王冠》講述英國王室文化的影集，就受到大多數民眾的歡迎，但這一集電視劇的經費高達700萬元，而雖然大多數博物館沒有如此多的經費，但卻是可以學習的方向。

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