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LISA、朴寶劍不離身！CELINE全新米棕TRIOMPHE CANVAS

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使、BLACKPINK成員LISA選用棕褐色TRIOMPHE CANVAS標誌印花波士頓包，以及TRIOMPHE CANVAS標誌印花中型旅行袋。圖／CELINE提供
品牌大使、BLACKPINK成員LISA選用棕褐色TRIOMPHE CANVAS標誌印花波士頓包，以及TRIOMPHE CANVAS標誌印花中型旅行袋。圖／CELINE提供

CELINE創意總監親自操刀的TRIOMPHE CANVAS印花，是他在接手這個品牌後，鑽研了品牌的典藏檔案，以當代嶄新設計視角，重現了CELINE極具辨識度的雙C字母徽誌設計，藉由繁複的圖案排列和陰影漸層變化，創造出凱旋門鎖鍊印花立體浮雕的效果，獨特的品牌標誌性設計因此重獲新生，並首度於2019年冬季推出。

以天然棉花織造，壓印別具歷史意義的鎖鍊圖徽標誌，搭配質感豐富的黝黑色及赭色塗層，TRIOMPHE CANVAS復古風情的雋永設計，一推出便備受Z世代喜愛，也讓CELINE成為時髦有態度酷女孩的代名詞。2021春夏亮相的WHITE TRIOMPHE CANVAS白色標誌印花系列更以清爽色調與青春洋溢的運動風格裝束，再次席捲時尚女孩的衣櫃。

2023年冬季，CELINE呈獻帆布印花新風貌 — 米棕色TRIOMPHE CANVAS系列。融合了灰色與米色的中性色彩，米棕底色的塗層帆布透過數位印刷技術結合米色經典凱旋門徽幟圖紋，最後在帆布上壓印淡淡的圓潤粒面紋理，塑造出立體浮雕效果。比米色更具層次感的米棕色調，簡淡柔和自帶高級感，與白色或大地色系搭配，顯得清爽活潑；若是搭配黑色或藍色系，則可營造沉穩內斂風格。包括全球品牌大使LISA以及朴寶劍都忍不住搶先揹上身！

CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花牛皮革迷你型直式CABAS包，49,500元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花牛皮革迷你型直式CABAS包，49,500元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革小型BUCKET CUIR TRIOMPHE包，56,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革小型BUCKET CUIR TRIOMPHE包，56,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革AVA包，56,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革AVA包，56,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革TEEN TRIOMPHE包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革TEEN TRIOMPHE包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
LISA選用棕褐色TRIOMPHE CANVAS標誌印花波士頓包，以及TRIOMPHE CANVAS標誌印花中型旅行袋。圖／CELINE提供
LISA選用棕褐色TRIOMPHE CANVAS標誌印花波士頓包，以及TRIOMPHE CANVAS標誌印花中型旅行袋。圖／CELINE提供
朴寶劍選用TRIOMPHE CANVAS標誌印花中型旅行袋。圖／CELINE提供
朴寶劍選用TRIOMPHE CANVAS標誌印花中型旅行袋。圖／CELINE提供
LISA選用棕褐色TRIOMPHE CANVAS標誌印花波士頓包，以及TRIOMPHE CANVAS標誌印花中型旅行袋。圖／CELINE提供
LISA選用棕褐色TRIOMPHE CANVAS標誌印花波士頓包，以及TRIOMPHE CANVAS標誌印花中型旅行袋。圖／CELINE提供
朴寶劍選用TRIOMPHE CANVAS標誌印花中型旅行袋。圖／CELINE提供
朴寶劍選用TRIOMPHE CANVAS標誌印花中型旅行袋。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革TEEN TRIOMPHE包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE標誌印花及牛皮革TEEN TRIOMPHE包，11萬5,000元。圖／CELINE提供

品牌 CELINE

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