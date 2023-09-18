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Gigi Hadid、傳奇超模都為他獻身！Zara聯名系列廣告引起熱議

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
傳奇超模Linda Evangelista（右）、當代超模Gigi Hadid（左）都為時尚攝影大師Steven Meisel拍攝聯名系列服飾廣告。圖／摘自Zara官網
傳奇超模Linda Evangelista（右）、當代超模Gigi Hadid（左）都為時尚攝影大師Steven Meisel拍攝聯名系列服飾廣告。圖／摘自Zara官網

面子夠大！曾以一句「沒有一萬美元，我們才不起床工作」轟動時尚圈的傳奇超模Linda Evangelista、當代超模Gigi Hadid、Kaia Gerber與辣模Irina Shayk等人都為時尚攝影大師Steven Meisel獻身，拍攝與Zara聯名系列形象廣告，引起消費者的關注。

誰是Steven Meisel？簡單說他定義了90年代時尚攝影美學，更和天后瑪丹娜合作，完成「Sex」攝影集，奠定大師的地位。若要細數過去30年之間，足以被稱為經典或是傳奇的時尚雜誌封面，其中有不少都是出自Steven Meisel之手。雖然近年其作品已不太多，但近幾季Zara年季度形象廣告，皆由Steven Meisel操刀完成，重新詮釋品牌定位。於是雙方攜手合作，推出名為「Steven Meisel New York」聯名系列包括女裝、男裝和配飾。而大師也再度發揮其影響力，邀請傳奇超模Linda Evangelista、Gigi Hadid、Kaia Gerber與辣模Irina Shayk和Amber Valletta等人來演繹，引起熱烈討論。這一次Zara攜手Steven Meisel共同創作了50多件單品，其靈感源自對時尚、音樂，當然還有紐約的熱愛。Steven Meisel的日常著裝風格就是聯名系列起點，其中包括牛仔褲、連帽上衣和靴子等單品，並以黑色為主軸。

H&M秋冬系列視覺形象，擷取巴洛克時期經典元，並以黑色造型為主軸。圖／H&M提供
H&M秋冬系列視覺形象，擷取巴洛克時期經典元，並以黑色造型為主軸。圖／H&M提供

而同樣以黑色為視覺形象的還有H&M秋冬系列，品牌擷取巴洛克時期經典元素，加入繁複細節處理，形塑浪漫美學。於是可見荷葉邊長裙和超大蝴蝶結襯衣，彰顯優雅情調；或是透視鏤空設計，流露性感魅力。另外，仿皮元素以及鉚釘重金屬配飾和馬術風鞋履的點綴搭配，使整套穿搭呈現街頭潮流與華麗浪漫主義的結合。

超模Kaia Gerber演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網
超模Kaia Gerber演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網

超模Gigi Hadid演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網
超模Gigi Hadid演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網

辣模Irina Shayk演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網
辣模Irina Shayk演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網

超模Amber Valletta演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網
超模Amber Valletta演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網

傳奇超模Linda Evangelista演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網
傳奇超模Linda Evangelista演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網

Liya Kebede演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網
Liya Kebede演繹Steven Meisel New York聯名Zara系列服飾。圖／摘自Zara官網

H&M秋冬系列領口綁帶透膚女衫，699元。圖／H&M提供
H&M秋冬系列領口綁帶透膚女衫，699元。圖／H&M提供

H&M秋冬系列英式鏤空刺繡塗層襯衫，2,499元。圖／H&M提供
H&M秋冬系列英式鏤空刺繡塗層襯衫，2,499元。圖／H&M提供

H&M秋冬系列吊墜耳環，499元。圖／H&M提供
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H&M秋冬系列水鑽跟靴，4,299元。圖／H&M提供
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ZARA 廣告 H&M

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