Gigi Hadid、傳奇超模都為他獻身！Zara聯名系列廣告引起熱議
面子夠大！曾以一句「沒有一萬美元，我們才不起床工作」轟動時尚圈的傳奇超模Linda Evangelista、當代超模Gigi Hadid、Kaia Gerber與辣模Irina Shayk等人都為時尚攝影大師Steven Meisel獻身，拍攝與Zara聯名系列形象廣告，引起消費者的關注。
誰是Steven Meisel？簡單說他定義了90年代時尚攝影美學，更和天后瑪丹娜合作，完成「Sex」攝影集，奠定大師的地位。若要細數過去30年之間，足以被稱為經典或是傳奇的時尚雜誌封面，其中有不少都是出自Steven Meisel之手。雖然近年其作品已不太多，但近幾季Zara年季度形象廣告，皆由Steven Meisel操刀完成，重新詮釋品牌定位。於是雙方攜手合作，推出名為「Steven Meisel New York」聯名系列包括女裝、男裝和配飾。而大師也再度發揮其影響力，邀請傳奇超模Linda Evangelista、Gigi Hadid、Kaia Gerber與辣模Irina Shayk和Amber Valletta等人來演繹，引起熱烈討論。這一次Zara攜手Steven Meisel共同創作了50多件單品，其靈感源自對時尚、音樂，當然還有紐約的熱愛。Steven Meisel的日常著裝風格就是聯名系列起點，其中包括牛仔褲、連帽上衣和靴子等單品，並以黑色為主軸。
而同樣以黑色為視覺形象的還有H&M秋冬系列，品牌擷取巴洛克時期經典元素，加入繁複細節處理，形塑浪漫美學。於是可見荷葉邊長裙和超大蝴蝶結襯衣，彰顯優雅情調；或是透視鏤空設計，流露性感魅力。另外，仿皮元素以及鉚釘重金屬配飾和馬術風鞋履的點綴搭配，使整套穿搭呈現街頭潮流與華麗浪漫主義的結合。
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