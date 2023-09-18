肉鬆麵包＋芋泥有新意！全家推7款烘焙新品 另有14款人氣鮮食8.8折優惠

喜愛傳統麵包風味的民眾快衝全家！全家便利商店自9月20日起陸續推出多款經典烘焙PLUS系列，以經典口味麵包延伸搭配新食材，帶來更加值的體驗，包含「芋泥鬆鬆麵包」、「花生麻吉麵包」、「蛋捲排包」等7款烘焙品全新亮相，9月20日至10月3日更享有麵包、蛋糕及土司全品項第2件6折超值優惠；另外，全家也特別蒐集架上長期擁有口碑好評的14款人氣鮮食，9月20日至10月3日凡會員購買指定推薦鮮食，還可享8.8折好康優惠。

根據全家銷售觀察，台式麵包經典不敗的熟悉滋味深受消費者喜愛，如菠蘿麵包、肉鬆麵包等經典口味在麵包品類銷售排行榜上長期皆名列前茅。為了讓民眾在經典風味之外又享有驚喜感，9月20日起以延伸經典口味為概念，再推出7款經典烘焙PLUS系列麵包，其中首推「芋泥鬆鬆麵包」，在最家常的肉鬆麵包中，添加以檳榔芋製成的香醇芋泥餡，鹹甜交織讓口味更有層次；另有甜麵包代表花生麵包中加入Q彈麻糬的「花生麻吉麵包」，讓平凡的味道添加全新口感。除口味創新升級外，規格也可做變化，「奶酥小菠蘿」將傳統奶酥麵包變為2入裝小菠蘿餐包型態，讓經典口味以新樣態呈現，便利品嚐美味，3款皆售價39元。此外還有超特別「蛋捲排包」、「椰香葡萄麵包」、「可可虎皮蛋糕」與「古早味雲蛋糕」，經典又創新，肯定要嚐鮮。

另外，趁著全家35周年之際，特別搜羅架上長期擁有口碑好評的14款人氣鮮食，品項包含早餐類型的「江原道雪蟹蟹膏大飯糰」與「紐奧良風味烤雞鮮蔬三明治」，以及主食類「糖燻野郎熟成牛飯」、「鼎泰豐香辣醬雞肉炒麵」；輕食型則推薦「豬肉起司蛋堡」、「台式麻醬涼麵」與「凱薩沙拉」等，滿足消費者從早到晚的全餐期需求，超值8.8折別錯過。 9月20日至10月3日期間凡會員購買指定推薦鮮食，可享8.8折超值優惠。圖／全家便利商店提供 經典PLUS系列包含「芋泥鬆鬆麵包」、「花生麻吉麵包」、「蛋捲排包」等7款烘焙品全新亮相，9月20日至10月3日更享有麵包、蛋糕及土司全品項第2件6折超值優惠。圖／全家便利商店提供

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