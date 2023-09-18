韓韶禧成FILA全球品牌大使 煙燻妝搭復古運動服穿出叛逆感

韓韶禧就是狂！除了和女神宋慧喬的有趣互動引起討論之外，她更是許多時尚品牌最愛。陸續接下不少代言人工作，最新一個就是與Hailey Bieber齊名，成為FILA全球品牌大使。而且韓韶禧顛覆了運動休閒品牌印象，以煙燻妝和魅惑眼神，詮釋出叛逆感，讓人忍不住想多看幾眼。

韓國女星韓韶禧因為演出了「夫婦的世界」因而有著「最美小三」稱號，後來更與宋江共同合作「無法抗拒的他」、扮演女打仔的「以吾之名」，讓她的人氣直線上升；因此陸續收到不少品牌代言，也是當前的話題女星之一。FILA也相中韓韶禧的影響力，於是邀請她擔任品牌全球大使一職，首次曝光的形象廣告，便是身穿F-BOX Logo誕生50周年的復古運動套裝。以深藍與白色拼接搭配經典Logo設計，在韓韶禧的詮釋下，卻多了性感樣貌，讓粉絲都忍不住多看兩眼。另外，FILA台灣代言人李多慧則搶先演繹採用環境友善素材製成的ESSENTIAL系列服飾、DISRUPTOR 2經典老爹鞋，呈現的形象既俏皮又可愛。

PUMA釋出品牌大使也是女團IVE搭配專屬Y2K配色Teveris NITRO氮氣漫步鞋的新廣告。圖／PUMA提供

不僅FILA動作頻頻，PUMA也不落人後釋出品牌大使也是女團IVE搭配專屬Y2K配色的Teveris NITRO氮氣漫步鞋的新廣告，還打造全球獨家唯一的PUMAxIVE炫彩數位車廂，即日起到10月8日為止，於捷運板南線上營運，讓粉絲們可以打卡拍照。全新的Teveris NITRO氮氣漫步鞋，受到2000年時跑鞋啟發，於加厚式流線中底層加入NITRO氮氣科技，創造輕量與高緩衝機能。透過皮革、麂皮及透氣網布等異材質拼接堆疊出深淺層次的鞋面，側邊藉由切割塊狀刻痕增加視覺流線感。

FILA台灣代言人李多慧則搶先演繹採用環境友善素材製成的ESSENTIAL系列服飾、DISRUPTOR 2經典老爹鞋，呈現的形象既俏皮又可愛。圖／FILA提供

女星韓韶禧成FILA全球品牌大使，並演繹F-BOX經典Logo周年紀念服飾。圖／FILA提供

女星韓韶禧成FILA全球品牌大使，並演繹F-BOX經典Logo周年紀念服飾。圖／FILA提供

女星韓韶禧成FILA全球品牌大使，並演繹F-BOX經典Logo周年紀念服飾。圖／FILA提供

女星韓韶禧成FILA全球品牌大使，並演繹F-BOX經典Logo周年紀念服飾。圖／FILA提供

女星韓韶禧成FILA全球品牌大使，並演繹F-BOX經典Logo周年紀念服飾。圖／FILA提供

女星韓韶禧成FILA全球品牌大使，並演繹F-BOX經典Logo周年紀念服飾。圖／FILA提供

PUMA Teveris NITRO氮氣漫步鞋，3,580元。圖／PUMA提供

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