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SHARP打造新世代呼吸美學 讓家電完美融入居家 全新空氣美學機Purefit正式上市

文／ 夏普 提供

夏普新推出的Purefit空氣美學機純淨美學系列，提供純淨好空氣，更提供質感好生活。 圖／夏普 提供
夏普新推出的Purefit空氣美學機純淨美學系列，提供純淨好空氣，更提供質感好生活。 圖／夏普 提供

根據《日經Trend》雜誌2022年底12月號的預測，「Stealth隱形美形家電」將成為2023年熱銷商品之一。夏普公司跟上這波潮流，8月於日本市場上市的「雙向吸風設計」高階機種PCI自動除菌離子空氣美學機Purefit，台灣夏普便於８月底開始先在募資平台開始銷售，目前銷售已破百台，本次推出的“Purefit空氣美學機純淨美學系列”，以居家美學為靈感，使用自然元素材質並搭配日系內斂優雅的設計，不僅提供純淨好空氣，更是提供質感美好生活。

Purefit空氣美學機純淨美學系列，採用「雙向吸風設計」 吸氣面積擴大了約2.4倍。 圖／夏普 提供
Purefit空氣美學機純淨美學系列，採用「雙向吸風設計」 吸氣面積擴大了約2.4倍。 圖／夏普 提供

大風量小機身 可清淨27坪
本機採用了在左右側面設置3層濾網、並搭載十年安心HEPA集塵濾網及活性碳除臭過濾濾網有效濾除家中的有害物質。採用「雙向吸風設計」吸氣面積擴大了約2.4倍，新型風扇能同時從兩側吸入髒空氣釋放純淨的空氣。即使機身尺寸保持小巧，也能適用於約27坪大面積，比過往機種淨化速度快210%淨化力再提升。

低噪音 性能升5倍
由於雙吸風的設計而吸入面積的增加，空氣經過濾網時的阻力減小，在「自動」運轉模式下即使在最小風量時也能維持低於圖書館的36dB的低噪音，同時空氣清淨能力提升了最多約5倍。搭載夏普獨家PCI自動除菌離子技術25000高濃度、左右共6片濾網雙吸入設計，經SGS檢驗認證，可以智慧感應偵測到６種環境狀態PM2.5、灰塵、TVOC、溫度、濕度、光線，並有效去除99.9%以上的細菌、還能有效抑制 甲醛，提供生活最佳的清淨模式。

夏普獨家PCI自動除菌離子技術，有效去除99.9%以上的細菌。 圖／夏普 提供
夏普獨家PCI自動除菌離子技術，有效去除99.9%以上的細菌。 圖／夏普 提供

智慧管家 隨時隨地掌握家中空氣狀況
進入智慧家庭時代，「Pureift空氣美學機」更加入了AIoT智慧控制功能。透過APP遠端控制，用戶可以隨時查看室內空氣品質及濾網狀況。更便利的是，Purefit空氣美學機能偵測手機GPS位置，實現自動開關功能，既智慧又節省用電。

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