防蚊新妙招：韓國寢具品牌讓95%蚊蟲看不見你!
相比傳統被子厚重、不能機洗，韓國被子以超輕巧、耐機洗、無被套等特色，吸引台灣人的喜愛，因別出心裁的美學設計和高CP的親民價格，在韓國有超高人氣的寢具品牌IT’s ROOM，這次也趁著換季熱潮，進軍台灣囉！
蚊子是許多人共同的煩惱，不僅影響睡眠，更可引發幼童不適，IT’s ROOM觀察到韓國人的困擾，推出好享眠韓國防蚊泡泡沙涼被，結合睡眠與防蚊需求，運用歐盟軍規防蚊技術，能夠隱藏吸引蚊蟲的氣味，讓蚊蟲感受不到你的方向，還能干擾牠們的神經，讓2米內的蚊子難以落腳，有如蓋上360度的隱形防蚊罩，經實驗證實驅蚊率達95%，採用天然的除蟲菊、扁柏、橄欖油，更是能讓人安心的無毒成分。
IT’ｓ ROOM 好享眠韓國防蚊泡泡沙涼被還有床墊與枕頭的組合，全套購入還有超優折扣，共有單人加大、雙人兩種尺寸、藍、黃、灰三種顏色，商品由有.設計 團隊募資，於9/19在嘖嘖平台進行預購，受夠蚊蟲叮咬的你，快把握限時64折募資優惠吧！詳細商品資訊請見嘖嘖頁面查詢。
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