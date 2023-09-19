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廣藝基金會《卡門》公益觀展 推動學生與西班牙國家舞團交流

聯合新聞網／ 聯合數位文創
廣藝基金會《卡門》公益觀展 推動學生與西班牙國家舞團交流。圖／聯合數位文創提供
廣藝基金會《卡門》公益觀展 推動學生與西班牙國家舞團交流。圖／聯合數位文創提供

廣藝基金會與聯合數位文創攜手推進國內芭蕾舞蹈學子國際化，邀請西班牙國家舞團藝術總監瓦昆・德魯茲（Joaquín De Luz），為學子導聆由該舞團來台演出的芭蕾舞鉅作《卡門》並觀演。

西班牙國家舞團為世界最頂尖舞團之一，本次應聯合數位文創邀請來台，自9月9日至17日於高雄國家文化中心及國家戲劇院，演出獲伯努瓦舞蹈獎之雋永芭蕾鉅作《卡門》，瓦昆・德魯茲表示，《卡門》為該舞團35周年誌慶之作，能將多年舞蹈經驗與台灣舞蹈學子分享，感到非常光榮與喜悅。瓦昆・德魯茲曾獲伯努瓦舞蹈獎最佳男舞者，其紮實舞蹈揉合多年舞團經驗也為年輕學子之典範。

本齣舞碼由瑞典編舞奇才約翰・英格（Johan Inger）受邀改編，將古典芭蕾注入現代舞自由奔放的色彩，將吉普賽女郎「卡門」之性感魅力與自由澎湃的情感以奔放、狂野的現代芭蕾呈現。

廣藝基金會《卡門》公益觀展 推動學生與西班牙國家舞團交流。圖／聯合數位文創提供
廣藝基金會《卡門》公益觀展 推動學生與西班牙國家舞團交流。圖／聯合數位文創提供

廣藝基金會長期致力藝術文化推廣，本次藉由西班牙國家舞團來台演出知名劇碼《卡門》，特別安排50名舞蹈及表演藝術相關學系的年輕學子參與此次國際芭蕾舞交流及觀演，希望彼此激發出更多舞蹈的可能性，並持續透過推動多元演出內容及舞蹈工作坊，為台灣舞蹈界注入活水。

廣藝基金會也即將在11月4日及5日的周末於衛武營國家藝術文化中心戲劇院，及12月23日耶誕節前夕於嘉義縣表演藝術中心演藝廳，獻上臺韓合作跨國音樂劇，將以22首原創歌曲重新演繹「民國才女—林徽因」的故事，早鳥75折優惠中，詳細活動資訊請詳見廣藝基金會官網及官方社群。

西班牙 文創 現代舞 音樂劇

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