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南投體驗狩獵行宮
由「野奢 Villa 之父」陳舜智操刀，延伸非洲大陸無牆概念，將原野自然融入風格旅宿，打造全台最大湖畔隱奢狩獵行宮「遊獵行腳」，在甫落成即獲得巴黎設計獎全球銀獎肯定。企業家山居歲月系列二十二「遊獵南投 湖畔行宮」三天兩夜旅程，將於十一月廿一日出發。報名請洽：02-8643-3905、8643-3926，或瀏覽有行旅官網。
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