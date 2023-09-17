進口蛋衝擊糕餅業 金牛角業者加強把關

進口蛋爭議衝擊糕餅業者，用蛋量高的三峽知名金三峽牛角麵包董事長林芳民說，蛋品爭議持續，確實會對糕餅業者有衝擊，不過他強調，蛋新不新鮮，可從蛋黃飽滿程度判斷，太扁就是放太久「一看就知道」，他們店內有固定合作廠商，店內也都會加強把關，目前沒有影響到他們。

林芳民說，目前店內蛋糕產品用的都是勤億蛋品一級蛋，品質都有掛保證，店內大部分進的都是整顆完整蛋品，若有不足，才會使用到蛋液，公司也會追查蛋品來源與標章，確保食安問題。

林芳民也說，從今年初的缺蛋，到現在的進口蛋品議題，對糕餅業確實有衝擊，加上人事成本、原物料、油品都在調漲，產品價格不得不調整，希望能夠撐過危機。

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