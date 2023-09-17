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一整桶海鮮任你抓吃！浮誇系海鮮桶好「嗆秋」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「嗆秋」海鮮桶吃得到波士頓龍蝦、紅蟳、大蝦、九孔鮑、扇貝、中卷等豪華海鮮。圖／新天地提供。
「嗆秋」海鮮桶吃得到波士頓龍蝦、紅蟳、大蝦、九孔鮑、扇貝、中卷等豪華海鮮。圖／新天地提供。

中秋佳節即將到來，台中新天地集團特別推出不用烤、不用等、盛行於美國南方港口的隨手抓吃外帶豪華「嗆秋」海鮮桶，民眾可於取餐前三天預訂，於指定時段來店自取，4人份售價1,999元、6人份售價2,999元，即日起於新天地集團梧棲創始店、崇德旗艦店、旱溪東區店、唯愛庭園開放預購。

「嗆秋」海鮮桶靈感來自盛行於美國南方港口的手抓海鮮豪邁吃法，選用整隻波士頓龍蝦、根島大蝦、紅蟳、九孔鮑、扇貝、綜合蔬菜等多種海陸食材，加上主廚特製的「藤椒青醬」、「炭烤紅醬」兩種風味醬料擇一拌炒入味，再裝入可外帶的食品級耐熱桶，不但可以當作與家人親友們聚餐團聚時的即食美味，也可以當作中秋烤肉趴的豪華海鮮開胃菜。

「嗆秋」海鮮桶4人份售價1,999元（右）、6人份售價2,999元。圖／新天地提供。
「嗆秋」海鮮桶4人份售價1,999元（右）、6人份售價2,999元。圖／新天地提供。

新天地集團表示，疫情期間民眾已逐漸適應用網路看菜單、LINE點餐、多元支付等數位工具的便利性，民眾可透過訂購單、來電預訂、官方LINE@或來店訂購中秋節海鮮桶，限量500組，售完為止。

「嗆秋」海鮮桶可作為中秋烤肉趴的豪華海鮮開胃菜。圖／新天地提供。
「嗆秋」海鮮桶可作為中秋烤肉趴的豪華海鮮開胃菜。圖／新天地提供。

海鮮 中秋節 售價

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