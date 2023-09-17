快訊

雞蛋到底該不該放冰箱？ 專家曝冷藏或室溫保存，好壞差很多！

幼童成凶案唯一目擊證人 律師點破防「活人欺負死人」

獨／男童目睹父母親遭殺害 祖父淚書：不求幫忙 請多鼓勵小孩

專訪／賴佩霞記者會「優雅白套裝」出自她巧手！台灣針織女王潘怡良：袖口上有細節

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: FB／郭台銘、IG／supersamanthatai

文／蔡瓅萱

郭台銘於14日在記者會上宣布2024年總統大選的副手為Netflix影集《人選之人—造浪者》中飾演「林月真」的人氣演員賴佩霞。記者會上，賴佩霞以一襲簡單率性的白色套裝現身，盡顯柔軟優雅，成為全場矚目的焦點，其實，賴佩霞當日的服裝，是出自作品享譽全球、有「針織女王」之稱的台灣設計師潘怡良之手。

鍾情「針織」元素　走出獨特風格

潘怡良大學就讀日本文化服裝學院，後續取得輔仁大學的織品服飾設計研究所碩士學位，創立自有服裝品牌GIOIA PAN。獲獎無數的她以「針織」元素著稱，曾為多位名人設計出席重要場合的服裝，除了賴佩霞本次的記者會外，新北市議員戴湘儀拍攝競選形象照、駐美代表蕭美琴出席雙橡園國慶酒會時都曾穿過她的作品。潘怡良將看似普通常見的針織系服飾透過巧妙的設計，襯托出每個人獨特的風格與魅力。



「針織從線開始去創造，我覺得對設計師來講，有一條線牽引著你做創作設計，在完成一件作品的過程中，有很多的想像空間。」喜歡編織藝術的手感，再加上自己也專攻織品設計，讓潘怡良鍾情於針織元素，也成為她設計中最大的特色，漸漸成為標誌性的象徵，區隔出市場，走出自己獨特的風格。

這次賴佩霞出席郭台銘記者會的服裝，同樣也是針織設計，為潘怡良2023年秋冬新款的改良版，配合這樣的場面，打造出簡單俐落又不失知性與優雅的造型。

簡單乾淨的俐落風格　率性中不失優雅

「我自己的設計風格其實比較有個性，帶點小設計，但是又有點優雅，她（賴佩霞）其實滿適合我的服裝。」潘怡良和賴佩霞有過多次合作，十分了解最適合她的喜好及風格，像是白色服裝、簡單乾淨等要素，搭配短髮造型、將上衣修短，做出修長俐落的率性感。這次就是專門為了記者會所設計的服裝，考量到賴佩霞的性格特質與外在形象，氣質恰如其人。


「穿西裝當然也適合，可是我會覺得好像有點太強烈。」潘怡良表示，賴佩霞同時也有較為柔軟的特質及身分，像是作家及心靈導師等，因此在服裝設計上，也希望能呈現出這種感覺，「不要讓人家有壓迫感。」

不分年齡層的自信魅力！小細節畫龍點睛

除了賴佩霞外，新北市議員戴湘儀其實也曾在拍攝形象照時穿過潘怡良的設計作品。和賴佩霞這次的白色長袖針織衫風格類似，戴湘儀穿出了另一種不同於熟齡女性的風格。

「不管是三十幾歲也好，或是六十幾歲也好，我很欣賞自信的女人」、「我喜歡做細節的變化，像這次賴佩霞服裝的袖口上不是有個開岔嗎？其實就有點畫龍點睛的效果，湘儀那件則是著重在肩膀的部分」，潘怡良指出，如果只是單純的一件毛衣，可能就沒有太多的特色，她都會在不經意的地方去做一個小細節，但是整體看來還是很簡約，簡約俐落。

潘怡良強調，自信的女性有其獨特的魅力，不論是什麼樣的年紀，透過一些細部的設計，都能夠讓每個人展現自己的特色。




延伸閱讀

隋棠下巴掉、謝沛恩傻眼了！賴佩霞參選「牽手」郭台銘保密到家：家人完全不知情

懶人包／郭台銘副手「賴佩霞」是誰？Netflix《人選之人》林月真　法學博士兼心靈講師、真的有個「美國爸爸」

「賴佩霞」3字一飛衝天！網友瘋狂討論…日聲量突破9萬　郭台銘：她是我的天選之人

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://dvi.pse.is/57yrmg

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

設計師 郭台銘 2024總統選舉 賴佩霞 人選之人 戴湘儀 蕭美琴

延伸閱讀

在野成功整合最強隊伍 黃士修：賴佩霞隨時可成全大局

申請為總統大選被連署人後 郭台銘攜賴佩霞回板橋向媽祖報告

遞申請連署後首行程 郭台銘、賴佩霞前往板橋慈惠宮參拜

循林瑞雄模式 郭辦：賴佩霞2天前已遞件放棄美國國籍

相關新聞

星巴克2杯6折！有星冰樂、買大杯就可以

星巴克優惠快收！星巴克宣布9月18、19日連續2天，推出「一起尋找Disney奇妙魔法．全品項飲料2杯6折活動」優惠活動...

專訪／賴佩霞記者會「優雅白套裝」出自她巧手！台灣針織女王潘怡良：袖口上有細節

郭台銘於14日在記者會上宣布2024年總統大選的副手為Netflix影集《人選之人—造浪者》中飾演「林月真」的人氣演員賴佩霞。記者會上，賴佩霞以一襲簡單率性的白色套裝現身，盡顯柔軟優雅，成為全場矚目的焦點，其實，賴佩霞當日的服裝，是出自作品享譽全球、有「針織女王」之稱的台灣設計師潘怡良之手。

走到哪亮到哪 BenQ LaptopBar筆電燈拯救差旅族視力

疫情解封，攜帶筆電外出工作、出差旅行都已恢復常態，但不夠明亮的環境光源經常影響工作效率、長時間下來甚至造成眼睛負擔，這時...

中秋送禮免奔波 Uber Eats網羅超過400件台港日熱門禮盒7折起

中秋送禮不用一家家跑，用Uber Eats一站買齊、幫你直接外送到府！今年Uber Eats與家樂福、全聯、大潤發等超過...

台灣日本同步限量發售！金牌台啤台日友好喵喵罐萌翻

金牌台灣啤酒「台日友好喵喵罐」來了！台灣啤酒今年再度與TAIWAN PLUS夢幻聯動，推出金牌台灣啤酒「台日友好喵喵罐」...

時尚人不能錯過這一檔！嘉柏麗香奈兒特展倫敦V&A登場

由香奈兒（CHANEL）品牌提供資源支持，與巴黎博物館協會（Paris Musées）旗下巴黎時尚博物館加列拉宫（Pal...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦