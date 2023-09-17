專訪／賴佩霞記者會「優雅白套裝」出自她巧手！台灣針織女王潘怡良：袖口上有細節

image source: FB／郭台銘、IG／supersamanthatai

文／蔡瓅萱

郭台銘於14日在記者會上宣布2024年總統大選的副手為Netflix影集《人選之人—造浪者》中飾演「林月真」的人氣演員賴佩霞。記者會上，賴佩霞以一襲簡單率性的白色套裝現身，盡顯柔軟優雅，成為全場矚目的焦點，其實，賴佩霞當日的服裝，是出自作品享譽全球、有「針織女王」之稱的台灣設計師潘怡良之手。

鍾情「針織」元素 走出獨特風格

潘怡良大學就讀日本文化服裝學院，後續取得輔仁大學的織品服飾設計研究所碩士學位，創立自有服裝品牌GIOIA PAN。獲獎無數的她以「針織」元素著稱，曾為多位名人設計出席重要場合的服裝，除了賴佩霞本次的記者會外，新北市議員戴湘儀拍攝競選形象照、駐美代表蕭美琴出席雙橡園國慶酒會時都曾穿過她的作品。潘怡良將看似普通常見的針織系服飾透過巧妙的設計，襯托出每個人獨特的風格與魅力。









「針織從線開始去創造，我覺得對設計師來講，有一條線牽引著你做創作設計，在完成一件作品的過程中，有很多的想像空間。」喜歡編織藝術的手感，再加上自己也專攻織品設計，讓潘怡良鍾情於針織元素，也成為她設計中最大的特色，漸漸成為標誌性的象徵，區隔出市場，走出自己獨特的風格。

這次賴佩霞出席郭台銘記者會的服裝，同樣也是針織設計，為潘怡良2023年秋冬新款的改良版，配合這樣的場面，打造出簡單俐落又不失知性與優雅的造型。

簡單乾淨的俐落風格 率性中不失優雅

「我自己的設計風格其實比較有個性，帶點小設計，但是又有點優雅，她（賴佩霞）其實滿適合我的服裝。」潘怡良和賴佩霞有過多次合作，十分了解最適合她的喜好及風格，像是白色服裝、簡單乾淨等要素，搭配短髮造型、將上衣修短，做出修長俐落的率性感。這次就是專門為了記者會所設計的服裝，考量到賴佩霞的性格特質與外在形象，氣質恰如其人。





「穿西裝當然也適合，可是我會覺得好像有點太強烈。」潘怡良表示，賴佩霞同時也有較為柔軟的特質及身分，像是作家及心靈導師等，因此在服裝設計上，也希望能呈現出這種感覺，「不要讓人家有壓迫感。」

不分年齡層的自信魅力！小細節畫龍點睛

除了賴佩霞外，新北市議員戴湘儀其實也曾在拍攝形象照時穿過潘怡良的設計作品。和賴佩霞這次的白色長袖針織衫風格類似，戴湘儀穿出了另一種不同於熟齡女性的風格。

「不管是三十幾歲也好，或是六十幾歲也好，我很欣賞自信的女人」、「我喜歡做細節的變化，像這次賴佩霞服裝的袖口上不是有個開岔嗎？其實就有點畫龍點睛的效果，湘儀那件則是著重在肩膀的部分」，潘怡良指出，如果只是單純的一件毛衣，可能就沒有太多的特色，她都會在不經意的地方去做一個小細節，但是整體看來還是很簡約，簡約俐落。

潘怡良強調，自信的女性有其獨特的魅力，不論是什麼樣的年紀，透過一些細部的設計，都能夠讓每個人展現自己的特色。













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