時尚人不能錯過這一檔！嘉柏麗香奈兒特展倫敦V&A登場
由香奈兒（CHANEL）品牌提供資源支持，與巴黎博物館協會（Paris Musées）旗下巴黎時尚博物館加列拉宫（Palais Galliera）共同合作策展的《嘉柏麗香奈兒時尚宣言》（Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto）特展，自即日起至2024年2月25日止於英國倫敦維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）的Sainsbury Gallery展廳登場，包括品牌大使綺拉奈特莉（Keira Knightley）、超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）等名人均出席了展覽開幕活動，向時尚設計先驅嘉柏麗香奈兒致敬。
此次特展以巴黎時尚博物館加列拉宫的同名展覽為藍本，並由V&A博物館重新策劃，共有超過200多款首次一起公開展出的服飾造型，連同配件、香氛與珠寶作品，刻畫她從1910年在巴黎開設第一家帽子精品店開始、到1971年展示她的最後一個系列為止，如何建立標誌性設計風格以及CHANEL品牌的同時，為時裝設計開創新局，引入新優雅美學的歷程，直到今日持續影響女性穿著風格。
●珍貴館藏曝光
展品來自V&A博物館難得一見的稀世館藏，加列拉宫和巴黎香奈兒品牌文化資產部門（Patrimoine de CHANEL）的典藏。參訪亮點包括一件1916年香奈兒女士最早期少數僅存的服飾作品，1924年香奈兒為俄羅斯芭蕾舞團《藍色列車》（Le Train Bleu）舞劇所設計的演出服裝，為好萊塢傳奇女星洛琳白考兒（Lauren Bacall）和瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich）訂製的服飾，一款早年顛覆傳統的晚宴褲裝造型以及1971年香奈兒女士最後操刀設計的系列套裝作品。
匯集她60年設計生涯中最具代表性作品的此次展覽，共分為10個主題展區，深入探索香奈兒女士在布料應用、剪裁與結構的創舉，以及她在20世紀勾勒出嶄新時裝設計概念架構的歷程。此次特展更特別強調英國帶給香奈兒女士的靈感，例如斜紋軟呢布料的運用、與英國紡織公司和哈德斯菲爾德紡織廠的合作等。
●10主題展區 60年設計生涯 200件經典
從「迎向新式優雅「（Towards A New Elegance）」開始，回溯嘉柏麗香奈兒從製作女帽開始的設計生涯，從1910年在巴黎康朋街開設精品店，再拓點至杜維埃和比亞里茲等蔚為風行的海灘度假勝地。其中一件少數僅存香奈兒女士早期服飾作品，就能看出她去蕪存菁的極簡風格，與當時繁複裝飾的主流風格大相逕庭，樹立她的設計原則。
接著，來到「風格新生（The Emergence of a Style）」展出，聚焦1920到30年代間香奈兒女士建立極高辨識度風格的歷程，包括香奈兒最為人所知的黑色小洋裝，並探討織物製造生產和刺繡工藝與英國元素，以及登上劇場與大銀幕的服飾作品。接著，「隱形配件（The Invisible Accessory）」區展出嘉柏麗香奈兒首款香氛作品N°5的創作故事與影響，該款作品後來成為全球最暢銷香氛。
在「奢華與線條（Luxury and Line）」展居，可見香奈兒女士細緻融合創新與古典的晚禮服作品，，以及1932年香奈兒女士應倫敦鑽石工會（International Diamond Corporation of London）之邀，她首次也是唯一親手創作的頂級珠寶系列《Bijoux de Diamants》。
隨著時代局勢變化，「品牌停業（Closing the House）」區簡述二期間香奈兒女士的生活與工作，以及1954年2月5日，她在71歲時重返時尚圈的復出系列。「經典套裝（The Suit）」回顧嘉柏麗香奈兒戰後的代表作，將自在舒適與簡約時尚融為一體的套裝，共展出50多款，經典雋永至今仍為時尚界的設計典範。
「香奈兒符碼（Chanel Codes）」透過包括2.55包款與雙色後繫帶鞋在內等最具辨識度的配件，探討香奈兒女士的配件理念，在實用之外如何成為彰顯整體感的風格符碼。「夜幕升起（Into the Evening）」圍繞香奈兒女士1950年代晚期高級訂製服系列的重點作品－晚宴服。
「服飾珠寶（Costume Jewellery）」則匯聚能完美搭配簡約時裝造型的服飾珠寶。展覽最終章「雋永魅力（A Timeless Allure）」呈現直至1971年她最後設計的春夏時裝系列，向香奈兒女士獨樹一格的晚禮服作品致敬。
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