星巴克2杯6折！有星冰樂、買大杯就可以

星巴克優惠快收！星巴克宣布9月18、19日連續2天，推出「一起尋找Disney奇妙魔法．全品項飲料2杯6折活動」優惠活動，活動期間憑星巴克社群官方帳號（網站Banner、LINE官方帳號、instagram、facebook）迪士尼截圖，購買2杯大杯（含）以上相同容量、風味、冰飲料，可享2杯6折優惠。單筆交易最高限購4杯，並限當場一次領取。

這次優惠活動只要憑星巴克社群官方帳號迪士尼截圖，購買2杯「大杯（含）」以上的「冰飲料」即可參加，且涵蓋除了罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料以外的「全品項」，在門市營業時間內都適用；雖優惠程度不如「買一送一」，但優惠門檻從「特大杯」降至「大杯」，且涵蓋星冰樂系列，還是相當有吸引力。

此外，原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。 星巴克宣布9月18、19日連續2天，推出「一起尋找Disney奇妙魔法．全品項飲料2杯6折活動」優惠活動。圖／摘自星巴克官網。

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