快訊

影／洗衣店氣爆轟一下全沒了 路過行人遭玻璃割傷

邪教虐死人？6名韓裔「基督戰士」涉凌虐南韓女 遺體僅32公斤

迷惘博士生／博士生洗學歷求高薪 台大教授籲：給基本薪資拯救低落素質

長程線來台旅客復甦七成五 美國、加拿大最捧場

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
觀光署指出，今年1月至7月，美國及加拿大來台旅客累計逾32.5萬人次，達2019年同期七成五左右，為歐美紐澳市場來台人次最多、恢復最好地區。示意圖。圖／聯合報系資料照片
觀光署指出，今年1月至7月，美國及加拿大來台旅客累計逾32.5萬人次，達2019年同期七成五左右，為歐美紐澳市場來台人次最多、恢復最好地區。示意圖。圖／聯合報系資料照片

疫後觀光回溫，交通部觀光署指出，今年1月至7月，美國加拿大來台旅客累計逾32.5萬人次，達2019年同期七成五左右，為歐美紐澳市場來台人次最多、恢復最好地區。搶攻長程線旅客，觀光署今天與業者共組台灣觀光代表團，疫後首次啟程美加推廣。

觀光署表示，據桃園國際機場公司統計，今年8月，北美航線運量恢復達疫前約八成，來自美國8個機場轉機客佔桃機轉機客來源八成以上，每年約75萬人次來自美國轉機客。

觀光署說，對準龐大潛力客源，組成台灣觀光國家隊赴北美推廣，鼓勵北美業者包裝台灣旅遊行程產品，吸引更多旅客來台觀光。

觀光署指出，9月17日至27日偕同地方政府、旅行社、飯店、航空公司等業者及展演團體共赴美加。睽違4年，觀光署疫後首次帶領台灣業者赴美加辦理，分別於9月19日、21日及25日於加拿大溫哥華、美國洛杉磯及紐約舉辦3場B2B台灣觀光推廣會，促進雙邊業者商務交流。

觀光署說，活動亮點台灣廚藝教室，邀請擅長客家料理廚師Jin，於現場教學客家麻糬「牛汶水」；音樂米創意產銷企業社的少年阿公—方子維，帶領業者調製養生草藥茶包。

此外，連年入選亞洲50大酒吧的Bar Mood Taipei，也受邀以台灣菸酒玉山威士忌為基底，設計融合台灣紅心芭樂、炭焙烏龍茶特色調酒，藉由品嚐料理，讓當地業者認識台灣多元文化特色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

觀光署 觀光 美國 加拿大

延伸閱讀

貪圖300萬元代收大麻國際包裹 檢溯源查出信差和出資者

經濟學人：歐洲才是烏克蘭最大支持者 援烏金額為美國近2倍

輕艇／全運會南市代表隊劉妍廷奪金 創下傲人連勝紀錄

墨西哥大毒梟「矮子」之子 遭引渡至美國受審

相關新聞

長程線來台旅客復甦七成五 美國、加拿大最捧場

疫後觀光回溫，交通部觀光署指出，今年1月至7月，美國及加拿大來台旅客累計逾32.5萬人次，達2019年同期七成五左右，為...

寶格麗最夯新包BVLGARI ROMA 希臘貴族也風靡

擁有方便的頂部提把的包款，無疑是今年開始最引領潮流的必備包款。義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）以品牌永恆的靈感泉源...

部落旅遊這樣玩！網議8大熱門部落景點 帶你體驗原住民文化的獨特魅力

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「部落景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大部落旅遊景點。

台灣選秀熱潮夯！「這些」超熱門選秀節目你入坑了嗎？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「台灣選秀節目」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6台灣選秀節目聲量排行。

瑞穗天合國際觀光酒店原住民月系列活動 中秋連假金曲歌王獻唱

瑞穗天合國際觀光酒店深耕在地，酒店有超過三成以上是原住民族服務同仁，固定每年9至10月推出原住民月系列活動，今年主題為「...

星巴克 X Disney搶先購！21款俏皮新品 9月19日同步上市

今年秋天備受矚目的聯名，星巴克與Disney迪士尼攜手合作，首次推出復古懷舊系列「Relive the Magic To...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦