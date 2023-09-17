寶格麗最夯新包BVLGARI ROMA 希臘貴族也風靡

擁有方便的頂部提把的包款，無疑是今年開始最引領潮流的必備包款。義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）以品牌永恆的靈感泉源羅馬為靈感，創作出全新的BVLGARI ROMA包款，將品牌的獨特血統轉化為具體的現代精緻設計。而這系列更請到希臘王朝後裔、超模Olympia of Greece詮釋，完美展現功能性與典雅美學的當代融合。

BVLGARI ROMA包款的頂部提把線條，完美拿捏在硬挺寬敞的包身與金屬裝飾的曲線之間，並裝飾以羅馬大寫字母的寶格麗LOGO的金屬元素，與圓弧狀的頂部提把構成完整圓形，呼應幾何線條之外，更深具辨識度 — 令人眼熟的LOGO圖騰。品牌於1975年大膽創新，將商標轉化為表圈核心設計元素，運用包括在受到古羅馬錢幣所啟發設計的BVLGARI BVLGARI系列上，從珠寶、配件到眼鏡，空前手法引領了後續風潮。

全新的經典BVLGARI ROMA包款，輕巧又多功能的造型，極度適合日常使用：搭配可拆卸的調整式皮革肩背帶，可輕鬆地從實用的短版斜背或肩背變換成更優雅幹練的手提款，適合任何日常穿搭的基本單品。金屬配件則以不同的處理方式展現出包款多面向的吸引力，像是骨董金與亮面鍍鈀等兩種不同的金屬處理，並且搭配包款顏色，呈現簡約的單色調風格。

包款選用頂級小牛皮製作，經過天然加工，強化其原有的柔軟質地與奢華外表，呈現猶如繽紛彩色寶石般絢麗奪目的豐富色彩：以珠寶調色盤為靈感，推出新作提供鮮豔祖母綠色、桃紅碧璽色、番紅花琥珀色、霧灰蛋白石色、象牙蛋白石色、甘草石榴石色、銀色與黑色等華麗優雅的色彩。 BVLGARI ROMA甘草石榴石色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供 超模Olympia of Greece演繹BVLGARI ROMA系列包款。圖／寶格麗提供 超模Olympia of Greece演繹BVLGARI ROMA系列包款。圖／寶格麗提供 BVLGARI ROMA霧灰蛋白石色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供 BVLGARI ROMA黑色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供 BVLGARI ROMA番紅花琥珀色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供

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