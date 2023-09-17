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寶格麗最夯新包BVLGARI ROMA 希臘貴族也風靡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
超模Olympia of Greece演繹BVLGARI ROMA系列包款。圖／寶格麗提供
超模Olympia of Greece演繹BVLGARI ROMA系列包款。圖／寶格麗提供

擁有方便的頂部提把的包款，無疑是今年開始最引領潮流的必備包款。義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）以品牌永恆的靈感泉源羅馬為靈感，創作出全新的BVLGARI ROMA包款，將品牌的獨特血統轉化為具體的現代精緻設計。而這系列更請到希臘王朝後裔、超模Olympia of Greece詮釋，完美展現功能性與典雅美學的當代融合。

BVLGARI ROMA包款的頂部提把線條，完美拿捏在硬挺寬敞的包身與金屬裝飾的曲線之間，並裝飾以羅馬大寫字母的寶格麗LOGO的金屬元素，與圓弧狀的頂部提把構成完整圓形，呼應幾何線條之外，更深具辨識度 — 令人眼熟的LOGO圖騰。品牌於1975年大膽創新，將商標轉化為表圈核心設計元素，運用包括在受到古羅馬錢幣所啟發設計的BVLGARI BVLGARI系列上，從珠寶、配件到眼鏡，空前手法引領了後續風潮。

全新的經典BVLGARI ROMA包款，輕巧又多功能的造型，極度適合日常使用：搭配可拆卸的調整式皮革肩背帶，可輕鬆地從實用的短版斜背或肩背變換成更優雅幹練的手提款，適合任何日常穿搭的基本單品。金屬配件則以不同的處理方式展現出包款多面向的吸引力，像是骨董金與亮面鍍鈀等兩種不同的金屬處理，並且搭配包款顏色，呈現簡約的單色調風格。

包款選用頂級小牛皮製作，經過天然加工，強化其原有的柔軟質地與奢華外表，呈現猶如繽紛彩色寶石般絢麗奪目的豐富色彩：以珠寶調色盤為靈感，推出新作提供鮮豔祖母綠色、桃紅碧璽色、番紅花琥珀色、霧灰蛋白石色、象牙蛋白石色、甘草石榴石色、銀色與黑色等華麗優雅的色彩。

BVLGARI ROMA甘草石榴石色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA甘草石榴石色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
超模Olympia of Greece演繹BVLGARI ROMA系列包款。圖／寶格麗提供
超模Olympia of Greece演繹BVLGARI ROMA系列包款。圖／寶格麗提供
超模Olympia of Greece演繹BVLGARI ROMA系列包款。圖／寶格麗提供
超模Olympia of Greece演繹BVLGARI ROMA系列包款。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA霧灰蛋白石色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA霧灰蛋白石色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA黑色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA黑色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA番紅花琥珀色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI ROMA番紅花琥珀色小牛皮手提包，價格店洽。圖／寶格麗提供

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