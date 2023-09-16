史哲訪法 2024巴黎文化奧運「台灣一定不會缺席」

文化部長史哲訪歐行程於昨（15）日到訪法國，除將主持台法文化獎，也陸續安排參訪菲夢可基金會（Fondation Fiminco）、拉維特園區（La Villette）、巴黎104藝術中心（Le Centquatre-Paris）、巴黎建築與遺產城（Cité de l’architecture et du patrimoine）等重要文化設施。史哲於參訪拉維特園區時宣告，在2024年巴黎奧運同時所舉辦的文化奧運，「台灣一定不會缺席」。

2024年巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行，在此同時，巴黎政府也特別以「文化奧運」之名，邀請各國共同展開一場文化交流及展現的文化運動會。史哲特別參訪了文化奧運國家館預定場地，也是巴黎最大藝文聚落拉維特園區。園區總監莉伯（Sophie-Justine Lieber）介紹，拉維特園區佔地高達55公頃，綠地面積佔其中33公頃，園區內包含眾多展演場館。園區內用於巴黎文化奧運的場地，其中一半將作為法國館，另一半則提供國際或其他機構辦理主題館活動之用，在此精彩呈現各國特有的文化精神及風貌。

史哲表示，1624年是台灣與世界相遇的起點，400年後的台灣將更展自信，持續讓世界看見台灣。因此，當運動場上台灣的運動員用堅持、毅力及汗水感動世界時，文化自然也不能缺席，台灣將以最多元的文化、最讓世界驚艷的科技技術，將臺灣的表演藝術、視覺藝術、文化科技，竭盡所能地展露於各國文化交流的運動場上，用文化溫暖世界。

15日晚間，史哲與駐法國代表處大使吳志中、駐法國臺灣文化中心主任胡晴舫、「悲情城市」出品人邱復生、新任國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁等，出席第6屆巴黎台灣電影節「悲情城市」特別獻映會，此屆活動時間自9月15日至10月3日，將精選13部台灣電影，舉辦14場次放映與座談。史哲說，看悲情城市並非只是看一場電影，而是看到一群人，包含導演、團隊在當時艱困的環境下，竟能拍出大時代的感動。很高興有機會將這部電影帶到法國，讓更多人看見，無論是在電影創作或是台灣的民主，「我們都會持續加油」。

同日，史哲也見證巴文中心與菲夢可基金會及瑞士洛桑10號月台藝文園區基金會（Plateforme 10）簽署合作意向書，以視覺、表演、電影、時尚等面向建立長久合作架構。2個機構都將規劃專屬台灣單元，包含菲夢可基金會預計開設常態性駐村計畫的台灣藝術家保障名額，10號月台藝文園區基金會則正籌劃台灣焦點展演活動。

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