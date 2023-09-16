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打拋豬布里歐、泰奶蛋塔！聖娜×頌丹樂聯名新品有夠泰
「Semeur聖娜麵包」今秋與米其林星級泰式餐廳「頌丹樂」攜手，將泰式奶茶、打拋豬等元素結合麵包，首度推出「泰式打拋豬布里歐」、「泰式奶茶蛋塔」等新品。加入VIP除可享9折優惠，再送100元商品優惠券。
來自泰國的「頌丹樂」，自2020年10月登台，主打泰國東北伊善地區的特色餐點，包括綠咖哩雞、瑪斯曼牛肉、冬蔭功泰熱湯等餐點均是店內的人氣餐點，過去頌丹樂在海外也曾獲得米其林一星的肯定。
此次「Semeur聖娜麵包」與「頌丹樂」聯名推出的「泰式打拋豬布里歐」，內餡使用豬肉與辣椒、大蒜、魚露等南洋風味香料，以及泰式打拋醬汁調配而成，外層則是蓬鬆的布里歐麵包，擁有鹹香滋味，每顆55元。「泰式奶茶蛋塔」則是以統一瑞穗鮮乳及瑞穗鮮奶油製作成葡式蛋塔皮，內餡使用泰國空運直送的特選茶葉，熬煮製成泰式奶茶醬，最後並澆淋在蛋塔上，帶來香甜的泰式滋味，每顆50元。
兩款新品自9月18日起陸續於7-ELEVEN聖娜超商複合店、聖娜實體門市販售。9月20日至10月3日加入聖娜VIP，可享新品9折優惠，再送100元商品優惠券。
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