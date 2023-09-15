全國電子推iPhone 15系列購機回饋！星展卡友優惠全拿等同52折起

全國電子今天（9月15日）晚上8點起開放iPhone 15系列預約，推出多項回饋金，其中又以星展銀行卡友優惠最多，不僅有機會抽高質感 Marshall喇叭，手機舊換新還有最高折抵25,000元，星展卡友如果想直接攻頂搶購iPhone 15 Pro Max（以1TB機型計算），搭配手機舊換新及所有優惠可享48%回饋、等同52折。

全國電子獨家推出銀行刷卡加碼活動，9月30日前星展卡友刷星展信用卡分期滿3萬元限量送2,400元全國電子折價券，刷卡分期登錄滿25,000元還送400元刷卡金，最高回饋9.33%。星展卡友購買iPhone 15 Pro Max（以1TB機型計算），刷卡分期先拿2,400元全國電子折價券，消費滿45,000元刷卡分期登錄再拿限量800元刷卡金，享48%回饋，等同52折；還有額外10萬刷卡金天天抽，全國電子再抽8,888元提貨券。另外刷國泰世華銀行、中國信託、台新銀行信用卡刷卡分期滿3萬元登錄也送500元回饋金。

此外，9月底前到全國電子購買指定數位商品、小家電、電子衣櫥、電動曬衣機、居家生活用品等指定商品滿5,000元，還能參加「我的開學我作主」抽獎活動，登錄發票就有機會抽iPhone 15。

●附註：詳細優惠活動內容依全國電子門市、官網公告為準。 全國電子推出獨家銀行刷卡加碼活動，9月30日前刷星展銀行信用卡並分期，加碼最高回饋9.33％，再享登錄三重抽。圖／全國電子提供

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