中秋月餅難買堪比五月天門票？「這些」月餅老饕搶紅眼！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中秋月餅」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的中秋月餅排行。

中秋假期將至，不少人會在中秋時節分送「月餅」給親朋好友，以表掛念之情。而每到此時期，網上都會出現許多民眾苦惱不知該購買何種中秋禮盒、擔心買到口味不符理想的月餅，因此我們就針對「中秋月餅」相關議題進行觀測，快來看看你最愛的月餅上榜了沒！

「不二坊」經典蛋黃酥引民眾瘋搶 「陳耀訓」被譽為蛋黃酥界的愛馬仕 ▲ 網友熱議TOP7中秋月餅 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「中秋月餅」相關話題的討論，發現「不二坊」為最受歡迎的中秋月餅品牌。不二坊為位於彰化的老字號名店，由於該店的蛋黃酥聞名遐邇，許多民眾爭先恐後、深怕訂購不到知名的中秋商品。

近期開放民眾電話訂購中秋系列商品，沒想到迅速被搶購一空，造成「一酥難求」的情況，也因此造成網友熱烈的討論，將聲量推上第一位。

即有幸運的網友搶購到不二坊的蛋黃酥，分享評價「口感吃起來蛋黃鹹味不會死鹹，蛋黃帶有一點濕潤的口感，配上不會太甜的紅豆餡，再搭著咖啡吃，是最棒的下午茶」，也有人附和，提到「紅豆餡超讚」、「一拿到熱的馬上吃，皮超酥，冷掉居然又更酥脆，有一層外殼的感覺」，認為不二坊的蛋黃酥果然名不虛傳，令人吃了念念不忘。

而網路上也有許多人將「陳耀訓」與「不二坊」進行比較。「陳耀訓．麵包埠」於今年搬遷至位於台北市松山區的新店址，店內明亮整潔、富有獨特設計風格，而其最知名的商品是有「蛋黃酥界的愛馬仕」之稱的「蛋黃酥」，購買方式也相當特別，必須至「拓元售票系統」搶購，然而今年與往年無異，同樣是一開賣就秒殺，讓許多民眾哀嚎實在買不到，也有人說「我刷了一個半小時才刷到，連釋出都要拼手速」。

民眾就在論壇上表示「蛋黃很大微鹹，搭配紅豆泥剛剛好，不會太甜，但最滿意的是切開或咬開不會掉得亂七八糟、類似一片片的感覺，也超好切開，一刀下去不會變形」、「外型真的做的很美」，指出陳耀訓的蛋黃酥除了口味出眾，就連口感、外型都十分精緻。

另外，「香港美心」也受到不少民眾喜愛。美心販售港式風味的月餅，其中最著名的特色是流心奶黃口味月餅中會流出令人食指大動的內餡，讓不少人直呼「吃了就回不去了」，若尚未嘗試過美心推出的月餅，也可以購入嚐鮮看看。

今年的中秋月餅你已經買好了嗎？是否有搶到上述的知名月餅呢？若還沒嘗試過的話，不妨明年就參考以上網友推薦的月餅禮盒，吃看看究竟為什麼這些月餅如此熱門吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中秋月餅」相關討論則數。觀測期間：2023/06/05~2023/09/04，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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